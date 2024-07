Segreti di famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 14 luglio 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima serata Segreti di famiglia, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insieme trama e cast di questa sera.

Trama e anticipazioni

Zafer, il padre di Ceylin, scopre che sua figlia sta difendendo quello che lui crede essere l’assassino di Inci. La rinnega e le fa trovare tutte le sue cose in sacchi neri fuori dalla porta di casa. Lacin trova un orecchino di Inci, il che lo porta a pensare su chi possa essere l’assassino. Ilgaz sorprende Engin annusare una sciarpa di Ceylin, sollevando il sospetto che Engin possa essere innamorato di lei. Metin riceve la notizia che suo figlio Cinar è stato accoltellato in carcere e deve essere operato d’urgenza.

Ceylin trova una barchetta di carta a casa dei genitori di Engin, un oggetto che costruiva Inci, e questo le fa pensare che l’assassino di sua sorella viva in quella casa. I suoi sospetti si dirigono inizialmente verso Yekta. Ceylin e Ilgaz si confrontano sui sospetti, con Ilgaz che sospetta di Engin. Decidono di tendere una trappola per far uscire allo scoperto l’assassino, coinvolgendo Parla e la famiglia di Ceylin. Yekta brucia alcuni indizi che potrebbero collegarlo all’omicidio e coinvolge il suo team di avvocati nel caso, mentre Lacin non sopporta l’indifferenza di Yekta. Cinar si risveglia in ospedale, e Metin riceve una visita inaspettata dal figlio di Yavuz.

Segreti di famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Segreti di famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Tra gli attori anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.