Segreti di famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 7 luglio 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima serata Segreti di famiglia, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insieme trama e cast di questa sera.

Trama e anticipazioni

Zafer sospetta che sua figlia Ceylin stia ancora difendendo Cinar, al momento il principale sospettato dell’omicidio di sua figlia Inci, e il dubbio lo attanaglia. Ma Ceylin ha fatto un accordo con Yekta, che le ha promesso di nascondere la verità a Zafer, a patto che lei rinunci a lavorare con suo figlio Engin. Mentre è in macchina con Ceylin, Ilgaz riceve una telefonata da sua zia Makbule che lo informa che un amico di Cinar, Serdar, si è presentato a casa con la scusa di riprendersi un libro che aveva prestato all’amico.

Nella quarta puntata di Segreti di famiglia, Ilgaz promette a Cinar di consegnare alla polizia le pasticche trovate in casa. Terrorizzato dalla prospettiva, Cinar stringe un patto con Ceylin: se lei riuscirà a dissuadere il fratello e a evitare che la polizia metta le mani su quella droga, lui le racconterà tutto quello che sa della notte in cui è stata uccisa Inci. Eren rifiuta di aiutare Ceylin a dissuadere Ilgaz e così le pasticche vengono consegnate alle autorità. Metin, in vena di confessioni, rivela a Ilgaz la verità sul padre di Ceylin.

Ceylin e suo padre Zafer si confrontano. Ceylin racconta al padre quanto sia stato difficile portare avanti la famiglia senza di lui e lo rimprovera per essere stato insensibile nei confronti di Inci. Aylin nasconde a Ceylin i momenti di assenza della madre Gul, che ha delle allucinazioni su Inci, ottenendo la promessa da parte di lei di andare dal dottore. Nel frattempo Ilgaz cattura Serdar e lo consegna alla narcotici. Nev va in carcere a parlare con Cinar e offrirgli il suo supporto, ma in realtà cerca di scoprire per conto del fratello Pars che cosa stia succedendo tra lui, Ilgaz, Ceylin ed Eren. In cambio, Pars le promette di tenere Ceylin lontana da Ilgaz e di non danneggiare quest’ultimo. Non essendo riuscita a impedire che Ilgaz denunciasse il fratello Cinar, Ceylin tenta un’ultima disperata soluzione.

Segreti di famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Segreti di famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Tra gli attori anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.