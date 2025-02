Secret Team 355: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Secret Team 355, film del 2022 diretto da Simon Kinberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una località a 150 miglia a sud di Bogotá, in Colombia, un signore della droga presenta alla mente criminale Elijah Clarke uno speciale programma di decrittazione in grado di accedere a qualsiasi sistema digitale sulla Terra. Clarke fa il doppio gioco e lo uccide proprio mentre le autorità fanno irruzione nella villa. In mezzo al caos, l’agente DNI colombiano Luis Rojas ottiene il dispositivo. L’agente della CIA Mason “Mace” Brown viene incaricata di acquistare l’unità da Rojas. Si dirige a Parigi con il partner di lunga data Nick Fowler, con il quale ha anche una relazione. L’accordo va a rotoli quando l’agente tedesco della BND Marie Schmidt ruba la borsa con i soldi. Mace insegue Marie, che scappa attraverso la metropolitana mentre Nick si confronta in un vicolo da Clarke.

Al quartier generale della CIA, Mace viene a sapere che Nick è stato trovato morto nel vicolo. Il suo superiore, Larry Marks, le dà l’autorizzazione per recuperare l’unità con qualsiasi mezzo. Mace si reca a Londra per reclutare un’amica di lunga data, l’agente in pensione dell’MI6 britannica Khadijah Adiyeme. Rojas fa in modo di consegnare la chiavetta a Graciela Rivera, una psicologa del DNI senza esperienza sul campo. Marie viene spinta a seguire la guida dal suo capo, Jonas Muller, che spiega come il padre di Marie fosse un agente senior del BND a cui lei si è rivolta personalmente dopo aver scoperto che era una talpa russa.

Mace e Khadijah rintracciano Luis e Graciela in un mercato solo per l’agente DNI che supervisiona il trasferimento in modo da uccidere Luis; prima di morire, dà a Graciela un telefono che solo lei può aprire e che tiene traccia della posizione della chiavetta. Sia Mace che Marie inseguono il ladro, che scappa. Marie porta Graciela in una casa sicura con l’arrivo di Mace e Khadijah. Khadijah sottolinea che tutti vogliono la stessa cosa e sarebbe meglio lavorare insieme. I quattro seguono il ladro in Marocco, catturandolo e facendo fuori i mercenari rivali prima di consegnare la chiavetta a Marks. Mentre si festeggia davanti a un drink, arrivano notizie di aerei che si schiantano e città colpite da enormi interruzioni di corrente a indicare che il programma è nelle mani dei terroristi. Tornano al rifugio per trovare Marks morto. Dopo essere fuggite da una squadra d’assalto della CIA, le donne si rendono conto di essere state incastrate per la morte di Marks e il furto del dispositivo.

Secret Team 355: il cast

Abbiamo visto la trama di Secret Team 355, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jessica Chastain: Mace / Mason Browne

Penélope Cruz: Graciela

Fan Bingbing: Lin Mi Sheng

Diane Kruger: Marie

Lupita Nyong’o: Khadijah

Sebastian Stan: Nick Fowler

Édgar Ramírez: Luis Rojas

Emilio Insolera: Hacker

Jason Flemyng: Elijah Clarke

Streaming e tv

Dove vedere Secret Team 355 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 12 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.