Seat Music Awards 2020, anticipazioni puntata 5 settembre: cantanti, scaletta, ospiti

Questa sera, sabato 5 settembre, va in onda su Rai 1 in diretta dalle 20.35 la seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, lo show musicale dall’Arena di Verona che quest’anno è dedicato ai lavoratori dello spettacolo, anche attraverso una raccolta fondi. Se nella prima serata sono saliti sul prestigioso palco alcuni mostri sacri della musica italiana, questa sera spazio agli artisti che ci hanno fatto cantare e ballare nel corso di quest’estate. Alla conduzione ritroviamo Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Di seguito le anticipazioni, gli ospiti, i cantanti e la scaletta della seconda puntata di stasera, 5 settembre 2020.

Anticipazioni seconda puntata

Per la prima volta non verranno assegnati i premi che, solitamente, vengono consegnati agli artisti che hanno ottenuto una certificazione FIMI nel corso dell’ultimo anno. Gli artisti che saliranno sul palco, invece, dedicheranno simbolicamente la propria presenza e le loro esibizioni ai lavoratori dello spettacolo, che in un anno così imprevedibile e complesso sono stati duramente provati.

I cantanti di stasera

Così i “Premi della Musica” diventano per l’occasione i “Premi dalla Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. Per l’occasione, dal 1° al 21 settembre 2020, sarà attivo il numero solidale 45588 che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, sosterranno il fondo COVID 19 – Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi.

La scaletta della seconda puntata

Anche in questa seconda serata ci sarà spazio per i grandi artisti della musica italiana, in particolare quelli che hanno segnato con i loro tormentoni quest’estate atipica. Nella puntata di stasera, 5 settembre, saliranno sul palco dei Seat Music Awards 2020 Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie. Ospite Enrico Brignano. Ricordiamo che oltre che su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, i Seat Music Awards 2020 saranno disponibili anche in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico.

Dove vedere in diretta tv e streaming

