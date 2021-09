Sciopero Rai oggi 13 settembre 2021, saltano i programmi e i tg: perché, il motivo

Oggi, 13 settembre 2021, uno sciopero sindacale ha causato un vero e proprio terremoto nei palinsesti della Rai, con molti programmi e tg che sono stati cancellati. Ma cosa è successo e quale sono le motivazioni di questo sciopero nella tv pubblica? A bloccare tutto una protesta dei dipendenti del centro di produzione di Roma. “A causa di un’agitazione sindacale la programmazione della giornata potrebbe subire variazioni”, l’annuncio in onda da questa mattina sulle reti Rai.

Uno sciopero che arriva in una giornata molto importante, visto che proprio oggi era previsto il debutto del daytime autunnale. Al centro della vertenza ci sarebbe primariamente una questione di aumento di personale per rispettare i turni contrattuali. I programmi non realizzati a Roma vanno in onda regolarmente.

Un’agitazione sindacale annunciata lo scorso 18 agosto con una nota: “Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”.

TV / “La Rai è libera”: Pio e Amedeo attaccano Fedez. Furiosa replica del rapper TV / Non c’è pace per Fuortes: scoppia la polemica tra il direttore di Rai 1 Coletta e il Cdr del Tg1

Lo sciopero Rai quindi era stato annunciato lo scorso 18 agosto e avrebbe come motivazione la richiesta di un ammodernamento della Produzione Radio e Tv, la riduzione degli appalti esterni a favore delle professionalità interne, garanzie per le sedi Regionali in difficoltà, una concreta politica di riduzione di costi e sprechi. L’astensione dal lavoro arriva dopo una protesta che è iniziata il 28 giugno ed è andata avanti fino al 28 luglio.

I programmi saltati oggi

Tanti i programmi che hanno subito variazioni a causa dello sciopero di oggi, 13 settembre 2021. In mattinata su Rai 1 sono saltate le edizioni del mattino del Tg1, garantite solo le due principali alle 13.30 e alle 20, con una durata ridotta. Stessa cosa per il Tg2. Slitta anche l’inizio della nuova stagione di UnoMattina. Al posto di Storie Italiane viene trasmesso il meglio di della scorsa edizione. Bloccata anche la partenza de I fatti vostri, quest’anno condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Su Rai 3 stop ad Agorà ed Elisir. Regolarmente in onda È sempre mezzogiorno (Rai 1) e Ore 14 (Rai 2). Slitta a domani l’esordio stagionale di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e quello di La vita in diretta condotto da Alberto Matano.