Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Scherzi a parte 2026, lo show condotto da Max Giusti, che torna con una nuova edizione composta da quattro puntate, ogni lunedì in prima serata. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 con Max Giusti per la seconda puntata.

Scherzi a Parte 2026 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa potete seguire Scherzi a parte 2026 in streaming su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Scherzi a parte, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro appuntamenti. Appuntamento in prima visione dal 2 marzo ogni lunedì in prima serata. Come sempre tanti vip saranno ospiti degli esilaranti scherzi. Ecco la programmazione completa.