TV

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata

Max Giusti. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, scherzi, vittime) della seconda puntata, 9 marzo

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Ma chi sono le vittime di questa sera? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni, vittime, ospiti, scherzi

Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le vittime di Scherzi a Parte di questa sera sono: Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui, protagonisti delle nuove beffe ideate dal programma.

Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi pensati ad hoc e accompagnerà il racconto dei filmati, commentandone il prima e il dopo insieme alle vittime presenti in studio. Inoltre, durante lo show, il conduttore vestirà i panni di alcune delle sue caratterizzazioni più note, dando spazio a sketch originali e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno anche gli ospiti.

Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. Ma non solo, nello storico programma (ideato da Fatma Ruffini nel 1992) che prevede quattro prime serate, Max Giusti intratterrà anche con tante sue imitazioni (tra quelle più celebri ci sono infatti Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e tante altre), ma soprattutto parteciperà a tanti scherzi giocati alle persone comuni.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte 2026 in tv e streaming? Appuntamento in tv dal 2 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca