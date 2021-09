Scent of a Woman – Profumo di donna: trama, cast e streaming del film su La7

Scent of a Woman – Profumo di donna è il film in onda questa sera, 2 settembre 2021, alle ore 21,15 su La7. È un film del 1992 diretto da Martin Brest, con protagonista Al Pacino. Si tratta del remake dell’omonimo film Profumo di donna del 1974, diretto da Dino Risi e interpretato da Vittorio Gassman, tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino del 1969. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama al cast.

Trama

Charlie Simms è studente presso una prestigiosa scuola del New England e, al contrario della maggior parte dei suoi compagni, non proviene da una famiglia agiata. Per pagarsi il viaggio in aereo che gli consenta di tornare dalla famiglia per Natale, Charlie accetta un lavoro temporaneo durante il week-end del Ringraziamento: fare da accompagnatore a Frank Slade, un tenente colonnello in pensione, cieco e dal carattere scorbutico, nonché dedito al bere. Charlie e George Willis Jr., un altro studente, assistono alla preparazione di uno scherzo che viene perpetrato ai danni del preside della scuola, Mr. Trask; questi apre un’inchiesta e mette sotto pressione i due testimoni affinché rivelino i nomi dei colpevoli. Di più, Trask minaccia Charlie di togliergli la borsa di studio per Harvard, mentre l’altro studente ha poco da temere, essendo suo padre uno dei finanziatori della scuola. Durante i giorni di festa, il giovane, tormentato da questa situazione, trascorre il proprio tempo con il colonnello Slade, che lo trascina a sorpresa a New York, al Waldorf-Astoria Hotel, rivelandosi un uomo dalla personalità poliedrica: a tratti irascibile e spigoloso, in altri momenti ironico e autoironico, in altri ancora irresistibile seduttore di donne, per le quali ha una innata passione.

Scent of a Woman – Profumo di donna: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Scent of a Woman – Profumo di donna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Al Pacino: Tenente Colonnello Frank Slade

Chris O’Donnell: Charlie Simms

James Rebhorn: Sig. Trask

Gabrielle Anwar: Dana (Donna)

Philip Seymour Hoffman: George Willis Jr.

Richard Venture: W.R. Slade

Bradley Whitford: Randy Slade

Leonard Gaines: Freddie Bisco

Gene Canfield: Manny

Nicholas Sadler: Harry Havemeyer

Todd Louiso: Trent Potter

Matt Smith: Jimmy Jameson

June Squibb: sig.ra Hunsaker

Frances Conroy: Christine Downes

Ron Eldard: Agente Scelto Gore

Streaming e tv

Dove vedere Scent of a Woman – Profumo di donna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 settembre 2021 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.