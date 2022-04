Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, domenica 24 aprile 2022, va in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Melania e Simone a Frosinone. Melania e Simone vivono nel piccolo comune di Amaseno in provincia di Frosinone. Lei organizza eventi, lui è un barbiere. Si conoscono da sempre ma non si erano mai veramente guardati nonostante le loro vite avessero un passato simile. Entrambi hanno avuto un figlio quando erano molto giovani ed hanno relazioni chiuse alle spalle. Un giorno però scocca la scintilla dell’amore e non si lasceranno mai più. Il matrimonio, a tema country chic, verrà celebrato in una bellissima tenuta a Pofi (Frosinone).

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni domenica pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.