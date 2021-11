Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, sabato 13 novembre 2021, va in onda il settimo appuntamento di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Valentina e Mauro. Ecco tutte le anticipazioni.

Valentina e Mauro hanno 35 anni e da 8 convivono ad Anzio, in provincia di Roma. Si sono conosciuti dieci anni fa, quando lavoravano insieme in un agriturismo. Lei era la responsabile del personale di sala, lui un cameriere. Inizialmente tra loro è nata una profonda amicizia: Valentina era fidanzata con l’aiuto cuoco con cui viveva una relazione instabile e Mauro era il suo confidente. Quando la storia di Valentina finisce, lui è pronto a consolarla, ma passa ancora un anno prima che trovi il coraggio di baciarla. Da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno superato un periodo molto difficile determinato dalla perdita del lavoro di entrambi nell’agriturismo. La famiglia li ha accolti come ha potuto, ma la disoccupazione e l’impossibilità di avere un’autonomia li faceva stare male. Provvidenziale è stato l’intervento di una zia che ha offerto loro una casa dove poter vivere soli. Da quel momento le cose sono cambiate e tutto ha ricominciato a girare per il verso giusto: entrambi hanno ritrovato un lavoro e Mauro ha deciso di chiedere a Valentina di sposarlo.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia. Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni sabato pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.