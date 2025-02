Scarface: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Scarface, film del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1980, tra i profughi dell’esodo di Mariel, ci sono Antonio “Tony” Montana e Manolo “Manny” Ribera, due piccoli criminali cubani portati alla Freedom Town, un ghetto brulicante di immigrati cubani a Miami. I due riescono ad andarsene in fretta guadagnandosi la fiducia del boss locale Frank Lopez, posto al vertice di un cartello della droga saldamente affermato. Ottenuta la green card di residenza, cominciano a lavorare come camerieri e lavapiatti in un chiosco, malgrado Tony dimostri insofferenza per la sua nuova vita.

Non appena Lopez si rifà vivo tramite il suo tirapiedi Omar Suarez, Tony e Manny entrano in affari con lui, diventando così gangster. Per prima cosa vengono mandati a comprare una partita di cocaina da alcuni colombiani in un hotel di Miami, ma questo lavoro si rivela più difficile del previsto e un loro compare, Angel, viene barbaramente ucciso con una motosega. In seguito Tony entra con maggior confidenza nel giro malavitoso acquistando la fiducia di Lopez, che rimane sorpreso del suo carisma e dal suo carattere risoluto. A casa di Lopez Tony incontra Elvira Hancock, la donna del boss, dalla quale rimane colpito e determinato a fare il possibile per conquistarla. Dopo avere raccolto i primi contanti, Tony si reca a casa della madre e della sorella per dare loro un aiuto economico. Qui riemergono il rapporto conflittuale con la madre e la stima e il forte senso di protezione nei confronti della sorella minore.

Nel corso della sua attività malavitosa in crescente prosperità Tony viene mandato da Lopez a Cochabamba (Bolivia), insieme a Suarez, per trattare un’ingente fornitura di cocaina da Alejandro Sosa, uno dei più grandi produttori delle Ande. Sosa dimostra subito grande considerazione per Tony e per il suo acume, a dispetto però di Suarez, che dopo l’incontro viene pestato e poi impiccato perché ritenuto informatore della polizia. Tony torna quindi a Miami assicurando a Lopez una fornitura costosa ma che darà i suoi frutti con il passare del tempo.

Scarface: il cast

Abbiamo visto la trama di Scarface, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Al Pacino: Tony Montana

Steven Bauer: Manny Ribera

Michelle Pfeiffer: Elvira Hancock

Robert Loggia: Frank Lopez

Mary Elizabeth Mastrantonio: Gina Montana

Míriam Colón: Georgina Montana

F. Murray Abraham: Omar Suarez

Paul Shenar: Alejandro Sosa

Harris Yulin: Mel Bernstein

Angel Salazar: Chi Chi

Pepe Serna: Angel Fernandez

Arnaldo Santana: Ernie

Michael P. Moran: Nick il Porco

Mark Margolis: Alberto

Geno Silva: The Skull

Al Israel: Hector il Rospo

Richard Belzer: comico al Babylon

Streaming e tv

Dove vedere Scarface in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.