Chi è Savio Vurchio, il concorrente di All Together Now 2020

Ad All Together Now 2020 vedremo, nelle vesti di concorrente, Savio Vurchio. Nato a Trani il 24 luglio 1968, inizia dedicandosi alla percussioni cubane (congas, bongos, timbales) fino all’85 come autodidatta, per poi studiare solfeggio ritmico. Nell’86 entra a far parte di un gruppo reggae suonando per circa 2 anni nei vari club italiani. Scopre per caso di possedere attitudini canore e decide di affiancare il ruolo di cantante a quello di percussionista, collaborando con l’orchestra cubana “ORIXA”. Verso la fine dell’88 costituisce una propria band GLI ANIMALAMENTE. In seguito collabora personalmente in situazioni live con Mark Murphy, Andy j.Forest, Eric Daniels, J.S.Orchestra, Tullio De Piscopo, James Tompson e Jenny B. Nell’95 partecipa alla trasmissione televisiva Re per una notte condotta da Gigi Sabani grazie al suo aspetto fisico ma soprattutto alla sua vocalità, molto vicina, interpreta il cantautore partenopeo “Pino Daniele”. Giunto alla finale si aggiudica il premio della critica. Savio Vurchio si è esibito anche a “The Voice” su Rai 2 nel 2013.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Savio Vurchio, ma dove si potranno vedere le puntate di All Together Now 2020 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

