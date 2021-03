Chi è Saverio Lamanna, il protagonista di Makari interpretato da Claudio Gioè

Chi è Saverio Lamanna, il protagonista della serie tv Makari interpretato da Claudio Gioè? Si tratta di un personaggio di fantasia ideato da Gaetano Savatteri per le sue opere (Sellerio Editore). Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo, ma un piccolo passo falso gli ha fatto perdere il lavoro e soprattutto la credibilità. Tornato “a casa” riscopre una grande passione rimasta sopita per anni: quella dello scrittore. Ad interpretare Saverio Lamanna è, come detto, Claudio Gioè: attore italiano nato a Palermo il 27 gennaio 1975.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Saverio Lamanna di Makari, ma dove vedere la fiction in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda dal 15 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi una puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand. Buona visione!

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021