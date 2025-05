Sarabanda Celebrity: ospiti, come funziona e streaming

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia va in onda Sarabanda Celebrity, il programma condotto da Enrico Papi che richiama un suo storico format di successo. Tra le novità c’è la presenza di volti noti al grande pubblico televisivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (come funziona)

Sarabanda, il quiz musicale più longevo della tv italiana, che nel tempo ha totalizzato ben la mesa in onda di 1.757 puntate, andato in onda per la prima volta nell’ormai lontano 1997, sta per tornare con una veste nuova. Una versione vip dello storico programma che vedrà nuovamente Enrico Papi alla conduzione di uno dei suoi programmi tv diventati un vero e proprio “cavallo di battaglia” oltre che un programma cult. I protagonisti sono infatti otto vip, tra cantanti e personaggi dello spettacolo, divisi in due squadre da quattro partecipanti ognuna che si affrontano a ritmo di famosissime hit musicali, gare di memoria e prove di intuizione. Lo scopo del gioco è quello di accumulare più punti e jolly possibili per poi affrontare al meglio il gioco finale, ovvero il celebre e indimenticabile “7×30”, prova in cui un concorrente deve indovinare 7 brani in soli 30 secondi di tempo.

Sarabanda Celebrity: ospiti (il cast)

Abbiamo visto come funziona Sarabanda Celebrity, ma quali sono gli ospiti della puntata in onda stasera, 25 maggio 2025, su Italia 1? A partecipare alla prima puntata saranno:

SQUADRA FEMMINILE

Sabrina Salerno

Anna Tatangelo

Giulia Salemi

Orietta Berti

SQUADRA MASCHILE

Sergio Friscia

Riccardo Fogli

Filippo Bisciglia

Rosa Chemical

Streaming e tv

Dove vedere Sarabanda Celebrity in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 25 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.