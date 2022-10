Perché Sara Manfuso ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip: il motivo

Sara Manfuso ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Continuano i colpi di scena in questa edizione del reality di Canale 5, caratterizzata dal caso Marco Bellavia, bullizzato da alcuni concorrenti e costretto a lasciare il gioco. Per questo motivo Ginevra Lamborghini è stata esclusa dal Gf Vip, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico attraverso il televoto. Ma perché Sara Manfuso ha deciso di abbandonare improvvisamente la casa del Grande Fratello? L’addio era nell’aria da tempo, visto che la concorrente aveva manifestato più volte la propria insoddisfazione.

Nel corso dell’ultima puntata, inoltre, Alfonso Signorini l’aveva chiamata nel confessionale per capire le sue ragioni. Le cose sembravano essersi appianate e la minaccia di un abbandono rientrata, con la promessa che avrebbe potuto incontrare suo marito. Ma evidentemente non era così e in un paio di giorni la situazione è precipitata in maniera definitiva. “Voglio capire che cavolo hai, non posso sentirmi dire a ogni puntata ‘la Manfuso vuole lasciare la casa’”, aveva sbottato Signorini lunedì nel corso della diretta.

“Stasera mi è pesato tantissimo perché quello che è successo a Marco è una cosa enorme – aveva risposto lei -. Io provo anche disagio a stare qui dentro, non mi sembra giusto che adesso lui sia fuori e noi siamo qui dentro dopo aver dato questo spettacolo”, aveva risposto Manfuso, che in queste prime settimane del reality si era resa protagonista di un battibecco con Sonia Bruganelli. Il conduttore aveva provato a tranquillizzarla ricordandole che era stata una delle poche persone all’interno della casa a dimostrare empatia nei confronti di Bellavia.

La moglie di Paolo Bonolis, che è opinionista del Gf Vip, però, dopo la diretta aveva condiviso su Twitter una clip che dimostrerebbe lo scarso reale interesse e avvicinamento di Manfuso alla causa di Bellavia. Facendo riferimento al momento in cui aveva fatto il nome dell’ex volto di Bim Bum Bam per le nomination, Sara ha spiegato ad Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis che “un nome andava fatto, quello è Alfonso non lo puoi prendere per c***o. Siamo in televisione. Allora io gli ho detto: ‘Guarda per me Marco’, perché tra l’altro tutti quanti non lo sopportano, solo che io lo dico. Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: ‘Non lo sopporto’. E ho detto: ‘Questa è la casa del GF Vip non un posto in cui curarsi’. Potente”, ha confessato la Manfuso ridacchiando. “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…”, è stato il commento di Bruganelli.

Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione… https://t.co/9AeOSz38PZ — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

Arriviamo a ieri. La diretta Mediaset che trasmette tutto il giorno le immagini dalla casa ha avuto un inedito blackout di oltre tre ore, ufficialmente per problemi tecnici. Quando la diretta è ripartita, si è vista Sara Manfuso mentre salutava i compagni di viaggio. Non poteva mancare il commento della Bruganelli: “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…”, aveva twittato l’opinionista nel pomeriggio. “Non siamo tutti delle me*de – ha detto Manfuso lasciando il gioco – siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”. Poi ha salutato ed è uscita dalla porta rossa. Il tema verrà sicuramente affrontato ampiamente nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, 6 ottobre.