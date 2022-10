Perché Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip: la grave frase pronunciata

Perché Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata di ieri sera, 3 ottobre? La concorrente del reality è stata esclusa dal gioco per scelta della produzione per aver pronunciato una frase orribile nei confronti di Marco Bellavia che nei giorni scorsi ha deciso di lasciare la casa perché fortemente depresso e non aiutato, anzi ignorato, dagli altri vip. Nel corso della puntata di ieri Signorini ha chiesto scusa e bacchettato tutti. Poi la messa in onda di immagini bruttissime e la dura reprimenda nei confronti di Ginevra Lamborghini. “Ginevra tu ti sei resa conto dell’errore che hai fatto ma a volte chiedere scusa non basta perché tu Ginevra tu hai detto una frase gravissima “uno così merita di essere bullizzato” ma come ti viene in mente. Il bullismo è una roba orrenda c’è gente che è morta, Ginevra”, le parole di Signorini.

La concorrente è stata quindi chiamata lontana da tutti e nel confessionale Signorini le ha comunicato la decisione della produzione: squalificata. Lei però prima ha voluto spiegare: “Lui ha invaso il mio spazio fisico senza il mio consenso. Non gliel’ho detto perché ho capito che lui stava provando a scusarsi. Lui mi ha offesa, toccando l’argomento più delicato per me, Charlie stava cercando di rattoppare quella brutta sbavatura, io cercavo le sue scuse che non sono arrivate, ma il modo in cui mi ha toccato mi ha turbata”. Signorini, pur comprendendo le sue motivazioni, è andato avanti per la sua strada. “Io posso soltanto farmi un bagno di vergogna, anche io li ho subiti”, ha quindi iniziato a piangere Ginevra. “Hai associato quell’azione di marco a una piaga sociale c’è gente che si suicida per il bullismo, e tu non puoi dire che Marco andrebbe bullizzato. Di fronte a questo, io capisco le tue scuse ma non bastano e il Grande Fratello ti dice che sei squalificata dal gioco”.