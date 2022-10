Marco Bellavia potrebbe tornare al Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, che ha raccontato di soffrire di depressione, è stato costretto ad abbandonare la Casa dopo essere stato ignorato e addirittura bullizzato dagli altri concorrenti. Una brutta pagina di televisione, che ha creato un putiferio sui social e portato all’eliminazione di due “vipponi”, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Secondo quanto riporta Fanpage, Bellavia potrebbe rientrare nella casa del Gf per un incontro con gli altri concorrenti rimasti. La scorsa puntata del reality di Canale 5 è stata dedicata totalmente al caso in questione, con il conduttore Alfonso Signorini che ha cercato di far capire ai suoi vip la gravità di certi atteggiamenti e di certe parole. Alla fine, come dicevamo, il prezzo più alto è stato pagato da due concorrenti: Ginevra Lamborghini che è stata squalificata per le frasi dette nei confronti di Bellavia e Giovanni Ciacci, che è stato eliminato al televoto dal pubblico.

Ma la vicenda non si è chiusa qui (anche perché gli ascolti sono stati particolarmente positivi), e come detto Bellavia potrebbe riapparire per un confronto con gli inquilini del reality. Non è chiaro se in collegamento da studio o direttamente all’interno della casa di Cinecittà. Potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre, o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà, spiega Fanpage. Intanto l’ex conduttore è riapparso sui social, in una storia insieme al figlio in cui si mostra apparentemente sereno. Nel breve filmato scherza su una pianta che tiene sul balcone e sarebbe la pianta “dei danè”, i soldi in milanese. Su Telegram, infine, ha lasciato un messaggio rivolto ai fan: “Buonasera, io sono vivo. Consapevole. Scentrato (ma ancora per poco) ma soprattutto amato”.