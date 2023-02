Sapore di sale, il testo della canzone di Gino Paoli ospite a Sanremo 2023

Sapore di sale è una delle canzoni che Gino Paoli canterà nel corso della finale del Festival di Sanremo 2023, di cui è ospite questa sera, 11 febbraio. Ecco le parole e il testo della canzone.

Sapore di sale

Sapore di mare

Che hai sulla pelle

Che hai sulle labbra

Quando esci dall’acqua

E ti vieni a sdraiare

Vicino a me

Vicino a me

Sapore di sale

Sapore di mare

Un gusto un po’ amaro

Di cose perdute

Di cose lasciate

Lontano da noi

Dove il mondo è diverso

Diverso da qui

Qui il tempo è dei giorni

Che passano pigri

E lasciano in bocca

Il gusto del sale

Ti butti nell’acqua

E mi lasci a guardarti

E rimango da solo

Nella sabbia e nel sole

Poi torni vicino

E ti lasci cadere

Così nella sabbia

E nelle mie braccia

E mentre ti bacio

Sapore di sale

Sapore di mare

Sapore di te

Qui il tempo è dei giorni

Che passano pigri

E lasciano in bocca

Il gusto del sale

Ti butti nell’acqua

E mi lasci a guardarti

E rimango da solo

Nella sabbia e nel sole

Poi torni vicino

E ti lasci cadere

Così nella sabbia

E nelle mie braccia

E mentre ti bacio

Sapore di sale

Sapore di mare

Sapore di te

