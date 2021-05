Sapiens – un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 maggio 2021

Stasera, sabato 8 maggio 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Lo speciale di oggi sarà dedicato alla cosiddetta Sesta Estinzione, che apparentemente interessa 30.000 specie che scompaiono ogni anno e di cui non sembra importarci granché. Formiche, pipistrelli, lupi e orsi, compongono un unico grande quadro fondamentale, perché i sapiens non possono vivere soli, circondati unicamente dagli animali allevati e dalla piante che coltivano.

Aria pulita e immagazzinamento di anidride carbonica, acqua pulita, cibo, medicinali, svago e divertimento non dipendono dalla nostra tecnologia, ma dalla natura intatta e dalla ricchezza della vita. Finora la storia della Terra ha conosciuto cinque grandi estinzioni che hanno modificato radicalmente il volto e la vita sul pianeta, portando alla scomparsa di quasi la totalità delle specie esistenti come ad esempio i dinosauri. Ma si è sempre trattato di estinzioni dovute a cause naturali. La sesta estinzione ha invece due particolarità che la rendono unica: la grande velocità con la quale si sta verificando e la causa scatenante non più rappresentata dalla natura ma dai Sapiens.

