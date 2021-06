Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 giugno 2021

Stasera, sabato 5 giugno 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Nella puntata di oggi dal titolo “I padroni del mondo, uomini e virus”, Mario Tozzi sarà a Monterano, una piccola città a nord di Roma che, dopo un iniziale periodo di splendore, tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo venne quasi completamente abbandonata a causa di un’epidemia di malaria, e mai più ripopolata.

Partendo da questo antico luogo, Mario Tozzi tornerà a parlare degli aspetti biologici ed evolutivi delle malattie infettive, di equilibri epidemiologici, delle interazioni tra organismi e popolazioni. Così come la malaria, il vaiolo, la tubercolosi, il colera, anche il Coronavirus entrerà nell’elenco di quelle malattie e pestilenze che l’uomo ha imparato piano piano a combattere attraverso il vaccino.

Se non ci fossimo ripetutamente ammalati, nel corso della nostra evoluzione, non saremmo in grado di riprodurci come mammiferi né di immagazzinare ricordi come sapiens: l’8% del nostro patrimonio genetico è di origine virale, che ricorda come l’obiettivo non è lo sterminio impossibile dei patogeni, ma il raggiungimento di un equilibrio epidemiologico. Nel corso della puntata, poi, un’avvincente docufiction racconterà della sfida tra due grandi scienziati che hanno rivoluzionato la storia della lotta alle malattie: Louis Pasteur e Robert Koch.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 5 giugno 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.