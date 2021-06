Sapiens Files – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 giugno 2021

Stasera, sabato 27 giugno 2021, alle ore 20.30 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Un viaggio ravvicinato tra i vulcani attivi più spettacolari e impetuosi del pianeta. Lo propone “Sapiens Files – Un solo pianeta” con Mario Tozzi, nella puntata “Il fuoco della Terra”, domenica 27 giugno alle 20.30 su Rai 3. Dal suggestivo e selvaggio lago vulcanico di Vico, nel Lazio, il celebre fotografo Carsten Peter, che si è spinto nelle località più remote e pericolose della terra per catturare la bellezza e la potenza dei vulcani, va alla ricerca dello scatto perfetto. Il fotografo si è calato in tempestosi laghi di magma incandescente e ha camminato sull’orlo di crateri in eruzione. Un viaggio tra le attività più spettacolari della natura, i vulcani, ognuno con una propria personalità ma tutti collegati a una primordiale fonte di calore, motore della vita stessa sulla Terra.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens Files – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 27 giugno 2021 – alle ore 20.30 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.