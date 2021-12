Sanremo Giovani 2021: la giuria della finale condotta da Amadeus, giudici, come votare, televoto

Da chi è composta la giuria di Sanremo Giovani 2021? Questa sera – mercoledì 15 dicembre 2021 – alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda la finale di Sanremo Giovani, con 12 cantanti finalisti che si contenderanno la vittoria per accedere direttamente al Festival di Sanremo 2022 tra i Big. I primi tre classificati di stasera infatti gareggeranno con i 22 Big già annunciati da Amadeus e che saranno presenti oggi sul palco del Teatro del Casinò. In tutto quindi durante la 72esima edizione del Festival, in programma dal 1 al 5 febbraio 2022, ci saranno 25 canzoni in gara, mentre è stata eliminata la categoria Nuove Proposte. Ma da chi è composta la giuria di Sanremo Giovani 2021? Chi sono i giudici? Come votare? Ecco tutte le informazioni.

I 12 cantanti si esibiranno ognuno con un proprio pezzo. Non ci saranno manche o scontri diretti tra di loro. Non è previsto neppure il televoto. A giudicare le loro esibizioni e quindi a decretare i tre vincitori che vedremo a febbraio al teatro Ariston saranno per il 50% Amadeus, direttore artistico del Festival, e per il restante 50% la Commissione musicale di Sanremo.

Cantanti

Ma chi sono i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021? Ecco i loro nomi e le relative canzoni. Bais, "Che Fine Mi Fai" (Udine); Martina Beltrami, "Parlo di te" (Torino); Esseho, "Arianna" (Roma); Oli?, "Smalto e tinta" (Belluno); Matteo Romano, "Testa e croce" (Cuneo), Samia, "Fammi respirare" (Yemen); Tananai, "Esagerata" (Milano); Yuman, "Mille notti" (Roma), Destro, "Agosto di piena estate" (Leverano – Le), Littamè, "Cazzo avete da guardare" (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, "A me" (Brindisi); Vittoria, "California" (Villafranca in Lunigiana – Ms).