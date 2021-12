A che ora inizia Sanremo Giovani 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Sanremo Giovani 2021, lo show di Amadeus in onda su Rai 1? Appuntamento per questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021, a partire dalle ore 21.25, subito dopo il classico appuntamento con i Soliti Ignoti, sempre condotto da Amadeus. Lo show dovrebbe finire intorno a 00.15, avrà quindi una durata di poco meno di tre ore.

Sarà una serata dedicata ai nuovi talenti della musica italiana. In tutto 12 finalisti, che si sfideranno ognuno con un proprio brano. I primi tre classificati avranno accesso direttamente al Festival di Sanremo 2022 tra i Big. Quest’anno infatti non ci sarà la categoria Nuove Proposte, ma il podio di Sanremo Giovani 2021 parteciperà alla kermesse, in programma dal 1 al 5 febbraio 2022, gareggiando con gli altri 22 Big già annunciati. Le canzoni in gara alla 72esima edizione del Festival diventano quindi 25.

A giudicare i 12 cantanti in gara stasera a Sanremo Giovani sarà per il 50% Amadeus, direttore artistico del Festival, e per il restante 50% la Commissione musicale. Non è previsto televoto, né manche o scontri diretti tra i finalisti. Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò per strappare il pass che li proietterà tra i Big del Festival di Sanremo.

Alla serata prenderanno parte anche i 22 Big già annunciati da Amadeus al Tg1, e conosceremo i titolo dei loro brani. Si tratta di Elisa, Dargen D’amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Rettore, Noemi, Highsnob e HU, Le vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka 7even. Elisa, che è positiva al Covid, sarà presente in collegamento.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Sanremo Giovani 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta su Rai 1 con Amadeus questa sera, 15 dicembre 2021, a partire dalle 21.25. Diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Rai Italia trasmetterà le immagini per i nostri connazionali all’estero.