“Il Festival di Sanremo è ormai partito: la prima puntata è andata in onda ieri sera, ma è ormai da settimane che, tra giornali, telegiornali, siti e social si parla della kermesse e di tutti i suoi aspetti, dei cantanti in gara e delle loro storie, delle loro canzoni e degli artisti con cui duetteranno, delle location in cui soggiorneranno e dell’ormai immancabile Fantasanremo. Ma anche di aspetti decisamente più glamour, come gli stilisti che li vestiranno e gli accessori che indosseranno. Così, quest’anno, ho deciso di fare anche io un gioco: se potessi scegliere, quale orologio farei indossare durante la finale del Festival di Sanremo ad alcuni degli artisti in gara?”.

A parlare è GIORGIA MONDANI, Esperta e Consulente Orologi di Lusso, Ambassador, autrice e Membro GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve) e con oltre 500.000 follower sui social, dove condivide giornalmente curiosità e novità sul mondo del lusso, confermandosi punto di riferimento per i marchi più famosi e per tutti i collezionisti e gli amanti di orologi.

La “Signora degli Orologi”, scegliendo tra modelli iconici e alcuni pezzi presenti nella sua collezione, parte da “BRESH e OLLY, due giovani artisti miei corregionali, di Lavagna il primo e genovese come me il secondo: non so se sono amanti del mondo degli orologi, ma ai loro polsi mi piacerebbe vedere un Rolex Oyster Perpetual con il quadrante blu. Un orologio bello ma discreto e che, proprio per queste caratteristiche, è quello che secondo me più assomiglia alla città di Genova”.

Dal blu al verde e poi all’azzurro: “per il mio caro amico KEKKO dei Modà, che ho anche avuto modo di intervistare per “Un caffè con Giorgia”, vedrei bene un orologio verde, magari un Rolex Submariner cosiddetto “Starbucks” perchè so che è un pezzo che fa parte della sua collezione e che lui stesso ama indossare. Restando in tema colori, ROSE VILLAIN potrebbe abbinare la sua chioma a un coloratissimo orologio azzurro, magari un Casio alla moda o un più lussuoso Rolex Day Date; azzurro anche per GAIA, per cui mi viene istintivo pensare a un modello fresco e giovanile con quadrante celeste, come i suoi occhi”.

E poi il rosa: “per ACHILLE LAURO, omaggio al suo percorso variegato degli ultimi anni, non vedo un orologio convenzionale; mi aspetto invece un accessorio dai colori e dalle linee sorprendente, magari un full pink?”.

“Tra gli artisti sul palco, ce ne sono diversi che so per certo essere appassionati e possessori di bellissimi orologi, come per esempio FEDEZ e TONY EFFE: il primo potrebbe indossare uno dei suoi costosissimi Richard Mille oppure il suo Patek Philippe Nautilus in oro; Tony Effe, invece, potrebbe apparire nuovamente col suo Patek Philippe Aquanaut”. Tra le donne NOEMI “di cui conosco la passione per gli orologi da polso: la vedrei molto bene con un orologio gioiello, non sportivo ma elegante, magari della stessa linea di Serpenti di Bulgari, con cui abbiamo già avuto modo di vederla sul palco dell’Ariston”.

E, per continuare a parlare delle potenti voci femminili in gara, Giorgia Mondani prosegue con GIORGIA, ELODIE e MARCELLA BELLA: “una voce come quella di Giorgia non ha certo bisogno di niente che la sovrasti, ma di qualcosa che possa metterla ulteriormente in risalto. Un modello brillante e luminosissimo come un Longines Dolcevita, oppure un orologio da uomo, contro ogni pronostico, come l’Omega Planet Ocean 600M, come quello indossato da Daniel Craig/James Bond in Skyfall, visto che porterà la title track del film nella serata delle cover. Elodie è talmente bella e con look così d’impatto che a lei l’orologio non serve. Ma se proprio dovessi scegliere, propenderei per un elegante Bulgari, avendola già vista con uno di questi orologi gioiello al suo polso in passato. Oppure un Jaeger le Coultre. E brillanti sul cinturino anche per MARCELLA BELLA che mi piace immaginarmi con al polso un con un bel Cartier, come potrebbe essere diversamente con una canzone dal titolo “Pelle Diamante”?”

Per quanto riguarda gli uomini, invece, modelli completamente diversi tra di loro, anche per quanto riguarda il loro valore. Partendo da IRAMA “che, secondo me, porterebbe con gran fascino un HIP HOP, magari anche con le borchie”, per arrivare a ROCCO HUNT, un altro cantante che in passato ha sfoggiato al polso modelli importanti “sarebbe bello rivederlo con il suo Rolex Daytona in platino”.

“SHABLO, invece, per combattere il grigio di cemento e smog di cui canta, potrebbe indossare il Rolex Datejust in acciaio con quadrante blu che gli ha regalato Sfera Ebbasta per il suo compleanno. Modello sportivo anche per lo sportivissimo RKOMI che, oltre a mostrare l’ora, possa monitorare valori come il battito cardiaco anche con l’emozione da palco: vedrei bene l’Apple Watch Ultra 2 con la cassa e cinturino in titanio nero”.

E, per concludere, due artisti agli antipodi come THE KOLORS e MASSIMO RANIERI: “i primi hanno buon gusto quando si tratta di orologi, potrebbero stupire tutti indossando un audace Richard Mille. Per la voce riconoscibilissima del secondo, invece, un modello vintage e senza tempo”.