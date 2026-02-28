Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2026: c’è un premio in denaro?
Per il vincitore del Festival di Sanremo 2026 c’è un premio in denaro e quanto guadagna il cantante campione della 76esima edizione? Ve lo diciamo subito: non sono previsti premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara, ad eccezione di un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, così come da tradizione.
La visibilità è il miglior premio possibile per questi artisti, discorso diverso invece per il cachet che andrà ai cantanti che faranno da ospiti. Il guadagno per il vincitore del Festival però sarà elevato data la grande visibilità che otterrà durante e dopo la kermesse canora. La canzone infatti, presumibilmente, avrà grandi numeri nelle vendite e negli streaming. Fare una stima però è ovviamente molto complicato.
Cantanti
Abbiamo visto quanto guadagna e se c’è un premio per il vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma quali sono i cantanti in gara? Eccoli con i loro brani:
- Raf – “Ora e per sempre”
- Tredici Pietro – “Uomo che cade”
- Tommaso Paradiso – “I romantici”
- Patty Pravo – “Opera”
- Fulminacci – “Stupida sfortuna”
- Luchè – “Labirinto”
- Arisa – “Magica favola”
- Serena Brancale – “Qui con me”
- Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
- LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
- Malika Ayane – “Animali notturni”
- Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
- Sayf – “Tu mi piaci tanto”
- J-Ax – “Italia Starter Pack”
- Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
- Levante – “Sei tu”
- Samurai Jay – “Ossessione”
- Ermal Meta – “Stella stellina”
- Elettra Lamborghini – “Voilà”
- Eddie Brock – “Avvoltoi”
- Dargen D’Amico – “Ai Ai”
- Nayt – “Prima che”
- Bambole di pezza – “Resta con me”
- Leo Gassmann – “Naturale”
- Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
- Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
- Michele Bravi – “Prima o poi”
- Ditonellapiaga – “Che fastidio”
- Chiello – “Ti penso sempre”
- Francesco Renga – “Il meglio di me”