Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2026: c’è un premio in denaro?

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2026: c’è un premio in denaro?

Per il vincitore del Festival di Sanremo 2026 c’è un premio in denaro e quanto guadagna il cantante campione della 76esima edizione? Ve lo diciamo subito: non sono previsti premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara, ad eccezione di un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, così come da tradizione.

La visibilità è il miglior premio possibile per questi artisti, discorso diverso invece per il cachet che andrà ai cantanti che faranno da ospiti. Il guadagno per il vincitore del Festival però sarà elevato data la grande visibilità che otterrà durante e dopo la kermesse canora. La canzone infatti, presumibilmente, avrà grandi numeri nelle vendite e negli streaming. Fare una stima però è ovviamente molto complicato.

Cantanti

Abbiamo visto quanto guadagna e se c’è un premio per il vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma quali sono i cantanti in gara? Eccoli con i loro brani:

  • Raf – “Ora e per sempre”
  • Tredici Pietro – “Uomo che cade”
  • Tommaso Paradiso – “I romantici”
  • Patty Pravo – “Opera”
  • Fulminacci – “Stupida sfortuna”
  • Luchè – “Labirinto”
  • Arisa – “Magica favola”
  • Serena Brancale – “Qui con me”
  • Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
  • LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
  • Malika Ayane – “Animali notturni”
  • Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
  • Sayf – “Tu mi piaci tanto”
  • J-Ax – “Italia Starter Pack”
  • Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
  • Levante – “Sei tu”
  • Samurai Jay – “Ossessione”
  • Ermal Meta – “Stella stellina”
  • Elettra Lamborghini – “Voilà”
  • Eddie Brock – “Avvoltoi”
  • Dargen D’Amico – “Ai Ai”
  • Nayt – “Prima che”
  • Bambole di pezza – “Resta con me”
  • Leo Gassmann – “Naturale”
  • Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
  • Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
  • Michele Bravi – “Prima o poi”
  • Ditonellapiaga – “Che fastidio”
  • Chiello – “Ti penso sempre”
  • Francesco Renga – “Il meglio di me”
Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, gli abiti di Giorgia Cardinaletti per la serata finale del Festival: look, stilista
TV / Sanremo 2026, tutti i premi del Festival della canzone italiana
TV / Sanremo 2026, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, gli abiti di Giorgia Cardinaletti per la serata finale del Festival: look, stilista
TV / Sanremo 2026, tutti i premi del Festival della canzone italiana
TV / Sanremo 2026, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival
TV / Sanremo 2026, il regolamento della serata finale: chi vota oggi
TV / Sanremo 2026, a che ora inizia la serata finale del Festival: orario
TV / Benvenuti al Sud: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Wolf of Wall Street: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / I dieci comandamenti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la serata finale del Festival
Ricerca