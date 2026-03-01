Sanremo 2026, la classifica finale del Festival: chi ha vinto

Sanremo 2026, la classifica finale del Festival

SANREMO 2026 CLASSIFICA – Questa sera, sabato 28 febbraio, al termine della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha letto la classifica finale della 76esima edizione data prima dai voti ottenuti con il Televoto; poi per la top 5 da Televoto, Stampa e Radio. Ma vediamo la classifica finale del Festival di Sanremo 2026:

CLASSIFICA FINALE SANREMO 2026

Sal Da Vinci Sayf Ditonellapiaga Arisa Fedez e Masini Nayt Fulminacci Ermal Meta Serena Brancale Tommaso Paradiso LDA e AKA 7even Luchè Bambole di pezza Levante J-Ax Tredici Pietro Samurai Jay Raf Malika Ayane Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Michele Bravi Francesco Renga Patty Pravo Chiello Elettra Lamborghini Dargen D’Amico Leo Gassmann Mara Sattei Eddie Brock

Sanremo 2026: il regolamento

Abbiamo visto la classifica finale e il vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Attraverso i tre sistemi di votazione del pubblico attraverso il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio, si arriverà, progressivamente nel corso della manifestazione, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone/Artista vincitrice di SANREMO 2026 e la canzone/Artista vincitrice nelle Nuove Proposte, nonché l’Artista vincitore della Serata delle Cover.

Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in

Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata.

Nella Terza Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quarta Serata voteranno (per la categoria Campioni – Serata delle Cover): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale), voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della

votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Qui il regolamento completo

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.