Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, la classifica finale del Festival: chi ha vinto

di Anton Filippo Ferrari
Sanremo 2026, la classifica finale del Festival

SANREMO 2026 CLASSIFICA – Questa sera, sabato 28 febbraio, al termine della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha letto la classifica finale della 76esima edizione data prima dai voti ottenuti con il Televoto; poi per la top 5 da Televoto, Stampa e Radio. Ma vediamo la classifica finale del Festival di Sanremo 2026:

CLASSIFICA FINALE SANREMO 2026
  1. Sal Da Vinci
  2. Sayf
  3. Ditonellapiaga
  4. Arisa
  5. Fedez e Masini
  6. Nayt
  7. Fulminacci
  8. Ermal Meta
  9. Serena Brancale
  10. Tommaso Paradiso
  11. LDA e AKA 7even
  12. Luchè
  13. Bambole di pezza
  14. Levante
  15. J-Ax
  16. Tredici Pietro
  17. Samurai Jay
  18. Raf
  19. Malika Ayane
  20. Enrico Nigiotti
  21. Maria Antonietta e Colombre
  22. Michele Bravi
  23. Francesco Renga
  24. Patty Pravo
  25. Chiello
  26. Elettra Lamborghini
  27. Dargen D’Amico
  28. Leo Gassmann
  29. Mara Sattei
  30. Eddie Brock

Sanremo 2026: il regolamento

Abbiamo visto la classifica finale e il vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Attraverso i tre sistemi di votazione del pubblico attraverso il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio, si arriverà, progressivamente nel corso della manifestazione, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone/Artista vincitrice di SANREMO 2026 e la canzone/Artista vincitrice nelle Nuove Proposte, nonché l’Artista vincitore della Serata delle Cover.

Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in
Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata.

Nella Terza Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quarta Serata voteranno (per la categoria Campioni – Serata delle Cover): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale), voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della
votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Qui il regolamento completo

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca