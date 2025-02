Sanremo 2025, vincitore Giovani (Nuove Proposte): chi ha vinto

SANREMO 2025 VINCITORE GIOVANI – Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2025 nella sezione Giovani (o Nuove Proposte)? Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato Settembre.

Gli altri premi:

Premio Mia Martini (Nuove Proposte) a Settembre.

Premio Sala Stampa Lucio Dalla (Nuove Proposte) a Settembre.

Cantanti

A prendere parte alla fase finale del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Giovani (o Nuove Proposte) sono stati 4 artisti. Eccoli:

Vale Lp e Lil Jolie

Alex Wyse

Settembre

Maria Tomba

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.