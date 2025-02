Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

SANREMO 2025 PAGELLE ABITI – Eccoci giunti al momento tanto atteso, ma anche il più difficile: The Grand Finale. Come amo ripetere, “Tutte le cose belle hanno una fine”, e purtroppo questa sera cala il sipario anche sulla 75sima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che ha brillato sotto ogni aspetto, conquistando il pubblico con numeri da record, emozionando con voci straordinarie e ospitando star d’eccezione che hanno reso ogni serata indimenticabile. Ma c’è un dettaglio che non può passare inosservato, un aspetto che ha accompagnato la musica in ogni istante, diventandone quasi il riflesso visivo: la moda. Serata dopo serata, look dopo look, gli abiti hanno raccontato storie, espresso personalità, lanciato messaggi. Sanremo non è solo una kermesse musicale, è anche un palcoscenico d’eccellenza per il Made in Italy, che si tratti di note, tessuti o dettagli sartoriali. Ed è proprio questo uno dei punti su cui riflettere per il futuro: l’intreccio indissolubile tra arte, spettacolo e stile, che continua a definire la nostra identità agli occhi del mondo. Perché Sanremo non è solo una gara, è la grande festa degli italiani, un evento che ci unisce, ci emoziona e ci rende fieri. E così come difendiamo la nostra musica, dobbiamo celebrare e proteggere anche la nostra creatività, il nostro talento nel campo della moda, che tutto il mondo ci ammira e ci invidia. E ora, prima di congedarci, è il momento delle ultime pagelle di stile. Precise, dirette, senza filtri. Perché quando si parla di eleganza e carattere, non ci sono mezze misure.

CARLO CONTI

Cinque serate e tutte e cinque eleganti. Con lo smoking non si sbaglia mai. VOTO: 9

FRANCESCA MICHIELIN

Sono tornati ahimè i pantaloni baggy. Per fortuna c’è il top luccicante… VOTO: 6

ALESSANDRO CATTELAN

Perché lo smoking bianco con i brillanti sui revers? Perché? VOTO: 5

WILLIE PEYOTE

Per l’ultima serata ha scelto uno smoking con camicia nera. Chic. VOTO: 7

ALESSIA MARCUZZI

Bella ed elegante. Tacchi vertiginosi e schiena nuda. VOTO: 8

MARCELLA BELLA

Indossa una tuta coperta da brillanti e paillettes. Luce allo stato puro. VOTO: 8

BRESH

I pantaloni sono spettacolari. Moderni e ricercati. Peccato per la scelta della T-shirt: per nulla da Ariston. VOTO: 6 e mezzo

MODÀ

A questo giro non hanno azzeccato un look… Pure la camicia a fantasia rossa e fucsia. Peccato. VOTO: 4

ROSE VILLAIN

Look da gran finale. Bellissima, con tanto di valletti per scendere la scala. VOTO: 9

TONY EFFE

Anche lui a petto nudo. Con il rosario d’oro al polso. Un po’ troppo. VOTO: 6

CLARA

Abito a bustier disegnato sul suo corpo. E declinato nelle mille nuances del mare. VOTO: 8

SERENA BRANCALE

Look coerente con le altre serate. E con la sua personalità. Peccato per il velo in testa… VOTO: 5/6

BRUNORI SAS

Anche lui ha scelto di indossare lo smoking per la finale. Ha sbagliato però la misura del colletto della camicia: troppo largo. VOTO: 6-

ALBERTO ANGELA

Come porta lui gli smoking, nessuno mai. VOTO: 9

FRANCESCO GABBANI

Un trionfo di smoking questa sera. Molto bene. VOTO: 8

NOEMI

“Una dea” (cit.). Confermiamo. Ottima scelta. VOTO: 9

ROCCO HUNT

Qui si poteva scegliere uno smoking migliore. Da indossare magari senza T-shirt. VOTO: 5

THE KOLORS

The Kolors in versione fetish chic. Esagerati. VOTO: 6

ALESSANDRO CATTELAN

Finalmente ha cambiato lo smoking. Un colore più sobrio. VOTO: 6/7

OLLY

Se non lascia intravedere la canotta della salute non è contento. Però la fascia da smoking c’è. VOTO: 7

ALESSIA MARCUZZI

Rosso passione. Semplice ma di grande effetto. VOTO: 9

ACHILLE LAURO

Con un maxi cappotto completamente ricamato a mano, Achille Lauro si conferma uno dei cantanti in gara più eleganti del Festival. VOTO: 9

COMA_COSE

E chiudiamo la kermesse con due look romantici dai dettagli rossi. Sempre di Valentino by Alessandro Michele. VOTO: 7/8

GIORGIA

Sempre minimal, senza fronzoli, elegante anche con gli shorts. VOTO: 8/9

SIMONE CRISTICCHI

Floreale? A Sanremo? Avanguardia pura. VOTO: 5 e mezzo

ELODIE

A dir poco straordinaria. Bello l’abito e belli anche i gioielli. Una diva. VOTO: 9

LUCIO CORSI

Per il look della finale si è ispirato al look rosso e nero di Malgioglio? VOTO: 5

IRAMA

Un look che è una via di mezzo tra Lady Oscar e Michael Jackson, ma con molte meno vibes. VOTO: 6-

FEDEZ

Smoking nero con ricambi brillanti e maxi bottoni. Tutto Versace. Nessuna sorpresa. VOTO: 7

ALESSIA MARCUZZI

Continua a puntare sul minimalismo evoluto. E funziona. VOTO: 8

SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO

Quattro look per quattro nuances super trendy. Eleganti finalmente. VOTO: 8/9

JOAN THIELE

Tutti i suoi look di Sanremo sono stati approvati a pieni voti. Difficilissimi da indossare ma di grande effetto. VOTO: 9

MASSIMO RANIERI

Per la prossima volta, puntiamo a uno smoking più moderno e meno classico. VOTO: 7

GAIA

La trasformazione dell’artista ha raggiunto un nuovo livello: sensualità, clubbing e contemporaneità. VOTO: 8

RKOMI

Total black per non sbagliare. Con la camicia questa volta (e non a petto nudo). VOTO: 7+

SARAH TOSCANO

In questo look, il brand Pucci esplode all’ennesima potenza grazie a una macro fantasia ricoperta da paillettes che sorprende. VOTO: 8

MAHMOOD

E chiudiamo la finale con un altro abito formale, ripensato e reso ancor più contemporaneo. Chic con il fiore nel taschino. VOTO: 9