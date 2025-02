Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

SANREMO 2025 PAGELLE ABITI – Prima di immergerci in questa nuova serata di musica ed emozioni, facciamo un rapido bilancio dello stile che ha sfilato ieri sul palco dell’Ariston. La moda sanremese continua a sorprendere, dettando tendenze e regalando momenti iconici. Se dovessimo riassumere i look della serata precedente, diremmo che il mood generale ha oscillato tra un minimalismo sofisticato e ricercato, e un’estetica più audace e sensuale. Il bianco e il nero hanno dominato la scena, confermandosi scelte vincenti per chi punta su classe ed eleganza senza tempo. Non sono mancati, però, dettagli rock in pelle, giochi di trasparenze seducenti e un pizzico di scintillio, perché – si sa – un po’ di luce non guasta mai. Ora è il momento di mettersi comodi, accendere la TV e immergersi in una nuova serata di spettacolo. E non dimenticate di aggiornare questa pagina dopo ogni esibizione! Come sempre, vi terremo aggiornati in tempo reale con voti e commenti, tra strati di tulle impalpabile e sete da sogno. Perché a Sanremo la musica è protagonista, ma la moda non è certo da meno.

CARLO CONTI

Sempre classico, lineare, elegante. Anche con la cravatta. Ottima scelta. VOTO: 9

ALESSANDRO CATTELAN

Natale è finito da quasi due mesi. E il tartan non è sanremese. Per nulla. VOTO: 5

ALEX WYSE

Della serie “O famo strano” e “Vale tutto”… Ci mancava il look senza regole. VOTO: 6

VALE LP e LIL JOLIE

Look matchy matchy, da gemelline. Shining 2.0. Forse un po’ troppo concettuali. VOTO: 6/7 MARIA TOMBA

Pigiama a palazzo con brillanti. Un po’ troppo pigiama. Ma il messaggio è giusto. VOTO: 6 SETTEMBRE

Appena uscito da un telefilm universitario anni 80. Bello il fit dei pantaloni. Moderno. VOTO: 8

DAMIANO DAVID

Anche lui indossa i guanti, ma di pizzo. Elegantissimo, anche in bianco e nero. VOTO: 9

ROCCO HUNT

La camicia trasparente “porno chic” anche no. Come rovinare un completo total black. VOTO: 4

BIANCA BALTI

Davvero bellissima. Una principessa. L’abito ha piume, brillanti e pizzo. VOTO: 9

ELODIE

Bello il colore, ma il modello è un po’ troppo Moulin Rouge style. E per la cronaca: Malgioglio l’avrebbe indossato meglio. VOTO: 6+

CRISTIANO MALGIOGLIO

Ha lo strascico più lungo di quello della Balti. E non aggiungo altro. È iniziata la sfida a colpi di glamour. Davvero straordinario. VOTO: 8

LUCIO CORSI

Anche se è vestito come Oliver Twist, ha carattere da vendere. Ed è coerente con il suo personaggio. VOTO: 7

THE KOLORS

Ma sono i nipoti dei Cugini di Campagna? VOTO: 5

SERENA BRANCALE

Un look ispirato al look di ieri sera, ma dal colore diverso. Copia e incolla. VOTO: 5

FEDEZ

Total look Versace. Camicia di seta con stampa ton sur ton. Senza infamia e senza lode. VOTO: 7

BIANCA BALTI – secondo look

Da rimanere senza fiato. Meravigliosa. VOTO: 9

FRANCESCA MICHIELIN

Un look peggio dell’altro. E il pantalone non la valorizza. VOTO: 5-

DAMIANO DAVID

Ed è subito Jack Sparrow. Ma il collier è da favola. VOTO: 7/8

SIMONE CRISTICCHI

Abito floreale, romantico, noir, struggente. Come la canzone. VOTO: 7 e mezzo

MARCELLA BELLA

Era meglio il look di ieri. Comunque unica. VOTO: 8

BRESH

Un look da prima comunione. Semplice per una canzone profonda. VOTO: 6

BIANCA BALTI – terzo look

Erano meglio i primi due. Ma c’è sempre della magia. VOTO: 9

ACHILLE LAURO

Tutto un gessato. Con tanto di cravatta bianca da matrimonio. E maxi cappotto fino ai piedi. VOTO: 7

GIORGIA

Chic anche in abito maschile. Tutto Dior by Maria Grazia Chiuri. VOTO: 8 e mezzo

RKOMI

Sempre a petto nudo. Poco elegante anche se indossa uno smoking. VOTO: 5

ROSE VILLAIN

Il mix dei due colori funziona. Il fit dell’abito forse è un po’ troppo basico. VOTO: 7

WILLIE PEYOTE

Stile casual, ricoperto da borchie. Funky come la canzone. VOTO: 6/7