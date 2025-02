Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

SANREMO 2025 PAGELLE ABITI – È finalmente arrivata la serata più attesa: quella dei duetti e delle cover! L’evento più seguito, amato e, senza dubbio, il più esplosivo anche sul fronte dello stile. Sul palco dell’Ariston, ogni artista condividerà la scena con uno o più ospiti, sfoggiando look unici—coordinati o in contrasto, ma sempre studiati per lasciare il segno. Il risultato? Un mix travolgente di creatività: c’è chi osa e rompe gli schemi, chi gioca sulla raffinatezza e chi sceglie la delicatezza di un sussurro, sempre in sintonia con l’anima della performance. Perché moda e musica, si sa, sono pura arte: si esaltano a vicenda, si raccontano, si definiscono. E ora, via con le pagelle dei look! Ma con uno sguardo nuovo: non fermatevi all’apparenza, cercate l’ispirazione.

CARLO CONTI e ROBERTO BENIGNI

Eleganti non solo nella scelta dei vestiti, ma anche nella scelta delle parole. Finalmente. VOTO: 9

ROSE VILLAIN con CHIELLO

Look punk rock per lui e outfit da angelo per lei. Il duetto (anche stilistico) funziona. VOTO: 8

MAHMOOD

Look da bravo ragazzo, intellettuale, con dolcevita e abito a doppiopetto. Buon inizio. VOTO: 8 e mezzo

MODÀ con FRANCESCO RENGA

Il leader della band ha sbagliato il mood: sembra pronto per un concerto rock. Francesco, invece, colpisce il centro con un abito a dir poco perfetto. VOTO: 7

GEPPI CUCCIARI

Con un abito del designer sardo Antonio Marras, scende le scale e si prepara ad affrontare la serata. Partenza discreta. VOTO: 7

CLARA con IL VOLO

Elegantissimi, come se stessero per andare a un matrimonio. E la sposa è già tra loro. VOTO: 6

NOEMI e TONY EFFE

L’abito di lei è straordinario. Il look di lui è completamente da ripensare, così come la sua performance. VOTO: 6

FRANCESCA MICHIELIN e RKOMI

Finalmente lei si presenta con look degno di Sanremo. Mai più pantaloni dal taglio baggy. E lui sceglie il total black per non sbagliare. VOTO: 7

LUCIO CORSI con TOPO GIGIO

Teatrale. E magico. Poi c’è Topo Gigio… VOTO: 7

SERENA BRANCALE con ALESSANDRA AMOROSO

La sensazione è quella di essere a qualche Awards a Hollywood. Anche nei look. Molto bene. VOTO: 8

IRAMA con ARISA

Il top di lui è favoloso. Lei, invece, strizza l’occhio a Morticia. Peccato. VOTO: 7

GAIA con TOQUINHO

L’abito di Gaia è un trionfo di luce. Peccato per le frange che stonano un poco. VOTO: 6/7

THE KOLORS con SAL DA VINCI

Perché non puntare solo all’abito semplice con camicia bianca? Perché bisogna sempre scegliere la complicazione? VOTO: 5

MARCELLA BELLA con TWIN VIOLINS

Un abito d’altri tempi con tanto di medaglione rinascimentale per lei. Loro invece puntano al bianco ottico. VOTO: 7

ROCCO HUNT con CLEMENTINO

Anche loro sono usciti da un telefilm americano anni 90. Forse avrei azzardato con del colore… VOTO: 6

MAHMOOD

Un tocco di rosso e brillanti… ed è subito pop star internazionale! VOTO: 9

FRANCESCO GABBANI con TRICARICO

Questa sera il bianco è di moda. E anche i look coordinati. VOTO: 6

GEPPI CUCCIARI

Finalmente un abito monospalla sul palco dell’Ariston. VOTO: 7

GIORGIA con ANNALISA

Bianco e nero. Per due anime. Per due cantanti. E una sola armonia. Bellissime e chic. VOTO: 9

MAHMOOD

E siamo passati ai look avanguardisti. Forse un po’ troppo per Sanremo. VOTO: 6

SIMONE CRISTICCHI con AMARA

La fiera delle paillettes. E della vanità purtroppo. VOTO: 6

SARAH TOSCANO con OFENBACH

Un look da discoteca anni 2000. Può funzionare, guanti a parte. VOTO: 6/7

COMA_COSE con JOHNSON RIGHEIRA

E si balla con dei look capolavori di Valentino by Alessandro Michele. VOTO: 8

JOAN THIELE con FRAH QUINTALE

Due look troppo diversi. Non si abbinano ed è difficile troverà il giusto storytelling. VOTO: 5

OLLY con GORAN BREGOVIĆ e LA WEDDING & FUNERAL BAND

La pelle non abbandona l’Ariston. Con una canzone così “popolare” avrei puntato a qualcosa di più semplice, come i look delle scorse sere. VOTO: 6

ELODIE e ACHILLE LAURO

Mister & miss Billionaire (da notare il giga gioiello). E con la vestaglia animalier sono tornati anche i guanti. VOTO: 7 e mezzo

MASSIMO RANIERI con NERI PER CASO

I Neri Per Caso in bordeaux. E Ranieri in nero. Tanto per confonderci le idee. VOTO: 6

WILLIE PEYOTE con TIROMANCINO e DITONELLAPIAGA

Almeno nei loro tre look hanno rispettato le gradazioni di blu… VOTO: 7

BRUNORI SAS con RICCARDO SINIGALLIA e DIMARTINO

La sensazione è quella di un gruppo di amici al bar che canta. Una bella energia creativa. E belli anche i look. VOTO: 8

FEDEZ con MARCO MASINI

Finalmente Fedez si è tolto le lenti a contatto da alieno. Ed entrambi hanno scelto un look total black. Per non sbagliare. VOTO: 7

BRESH con CRISTIANO DE ANDRÉ

Quando c’è una canzone di De André, qualsiasi look passa in secondo piano. E si veste l’anima. VOTO: 7

GEPPI CUCCIARI

Il suo abito celebra San Valentino e l’artigianalità della Sardegna. Unico. VOTO: 8 e mezzo

SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO con NEFFA

Sembrano usciti da un gioco di squadra. Rosso San Valentino. Dream team. VOTO: 6