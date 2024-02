Sanremo 2024, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto

SANREMO 2024 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2024 in onda stasera, venerdì 9 febbraio, su Rai 1? Ad aggiudicarsi la serata in cui i 30 artisti in gara al Festival hanno interpretato da soli o con degli ospiti dei brani a loro scelta è stato Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio.

LA TOP 5 DELLA QUARTA SERATA

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma Annalisa con La Rappresentante di Lista Ghali con Ratchopper Alfa con Roberto Vecchioni

Cantanti

Tutti i cantati in gara al Festival di Sanremo 2024:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

Santi Francesi

Clara

BNKR44

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.