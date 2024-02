Sanremo 2024, la scaletta delle cinque serate: il programma completo del Festival

Qual è la scaletta del Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? La 74esima edizione della kermesse canora sarà ancora una volta condotta da Amadeus che al suo fianco avrà cinque co-conduttori/co-conduttrici. Ma non solo: prevista infatti la presenza di tanti ospiti del mondo della musica, cinema e sport. Da regolamento, le Serate sono quindi così organizzate:

Prima serata: si esibiscono tutti i 30 (trenta) artisti in gara, numero che comprende anche i promossi da Sanremo Giovani. Le canzoni saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicati solo i primi 5 classificati.

Seconda serata: presentate solo 15 delle canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Viene presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni.

Terza serata: si presentano le altre 15 canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Anche in questo caso viene presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni.

Quarta serata: spazio alle Cover, con gli artisti in gara che dovranno duettare con un ospite nazionale o internazionale – da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – a meno che in gara non ci siano già due o più artisti uniti in un ‘team artistico’. Possono essere scelte canzoni italiane o straniere – individuate dagli artisti in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – pubblicate entro la data del 31 dicembre 2023 compresa. Gli Artisti possono scegliere un proprio brano o un medley. Le 30 cover sono votate da tutte e tre le giurie, ovvero dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre due giurie. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni e il più votato sarà decretato “vincitore della serata”.

Quinta serata: nella finalissima si ricantano tutte le 30 canzoni in gara, votate solo dal Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni dopo la Quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni, anche se al pubblico sarà presentato solo il ‘Podio a 5’ che si giocherà la vittoria finale. A questo punto si azzerano i voti precedenti e si ripropongono le prime 5 canzoni classificate per essere votate di nuovo da tutte e tre le giurie con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre giurie. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2024.

Ma quali sono le conduttrici del Festival di Sanremo 2024 che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate? Eccole:

Martedì 6 febbraio 2024: Marco Mengoni

Mercoledì 7 febbraio 2024: Giorgia

Giovedì 8 febbraio 2024: Teresa Mannino

Venerdì 9 febbraio 2024: Lorella Cuccarini

Sabato 10 febbraio 2024: Fiorello

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la scaletta del Festival di Sanremo 2024, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.