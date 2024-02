Sanremo 2024, problemi tecnici su Rai 1 durante il Festival, segnale, video, audio. Perché, il motivo, oggi, 9 febbraio

Problemi tecnici su Rai 1 questa sera, 9 febbraio 2024, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2024. In diverse occasioni il segnale di Rai 1 è saltato per qualche secondo, dando schermo nero e mancanza di audio. Un problema che si registra nel corso della serata a Roma e in molte città, probabilmente perché a Sanremo è in corso un forte acquazzone. Molte le segnalazioni sui social. Problemi simili già durante il Tg1 delle 20. Il segnale va via per qualche secondo a schermo nero e poi torna, o salta l’audio. Un bel problema legato all’emissione che speriamo la Rai risolva prontamente.

