Palco Piazza Colombo Sanremo 2024: dove si trova, biglietti e ospiti

Dov’è il palco da cui si collegano molti ospiti del Festival di Sanremo 2024, come Lazza, Rosa Chemical, Arisa e Tananai? Si tratta di un palco all’esterno del quale questi grandi artisti si esibiranno uno per ogni serata, per la gioia di tutti i sanremesi e i turisti. Il palco da cui si esibiscono i cantanti è quello di piazza Colombo, proprio a pochi metri dal teatro Ariston dove si svolgono le serate del Festival, dal 6 al 10 febbraio 2024 Alla conduzione Amadeus, affiancato da un co-conduttore o una co-conduttrice per ogni serata. Ecco tutte le informazioni.

Dove si trova

Il palco è dunque allestito in Piazza Colombo a 100 metri dal Teatro Ariston, a Sanremo. Un’occasione per tutti i fan di assistere dal vivo alle esibizioni di grandi personaggi e artisti, uno per ogni serata. I nomi sono stati annunciati nelle scorse settimane da Amadeus al Tg1. Una grande staffetta tra ospiti e cantanti in gara, con interazioni continue tra i 30 cantanti in gara che si esibiscono sul palco del Teatro Ariston e i grandi artisti del palco di Piazza Colombo.

A questo bisogna poi aggiungere il palco galleggiante sulla nave Costa Smeralda, a largo di Sanremo, sempre a pochi metri dall’Ariston. Sul palco galleggiante troveremo Tedua, Bob Sinclair, Gigi D’Agostino e Bresh.

Palco Piazza Colombo Sanremo 2024: ospiti

Chi sono gli ospiti che si esibiscono sul palco di Piazza Colombo al Festival di Sanremo 2024? La line-up prevede una serie di esibizioni coinvolgenti che si susseguiranno durante le 5 serate del Festival. Lazza, affermato rapper, musicista e produttore discografico, aprirà la rassegna. Mercoledì 7 sarà la volta di Rosa Chemical, talentuoso rapper e cantautore. Giovedì 8 le due sorelle icone pop, Paola & Chiara, si esibiranno sul palco, ricoprendo anche il ruolo di conduttrici del Prima Festival. Venerdì 9 sarà il ritorno a Sanremo della versatile cantante e artista Arisa. Infine, sabato 10, la rassegna si concluderà con l’esibizione di Tananai, particolarmente amato dal pubblico giovane.

Biglietti

Quanto costano i biglietti per il Palco in Piazza Colombo per assistere ai cantanti ospiti a Sanremo 2024? Al momento non ci sono informazioni a riguardo, ma potrebbe anche trattarsi di concerti gratuiti, poiché sponsorizzati dagli sponsor del Festival, ma al momento non ci sono certezze. In tal caso, sarebbe per tutti un’ottima occasione per ascoltare bella musica dal vivo, visto anche che acquistare i biglietti per il Teatro Ariston è ormai praticamente impossibile.