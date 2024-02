Sanremo 2024, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

SANREMO 2024 PAGELLE ABITI – Prima di cominciare con questa nuova puntata, tiriamo le somme stilistiche della giornata di ieri. La tendenza generale sul palco dell’Ariston, in fatto di abiti, è stata la seguente: un minimalismo evoluto e sussurrato, total white, total black, sensualità a gogo e qualche luccichio qua e là, che non guasta mai. Questa sera, i cantanti in gara presenteranno gli altri cantanti in gara. Quindi due look al prezzo di uno! Staremo a vedere. Intanto, mettetevi comodi davanti al televisore e, dopo ogni performance, aggiornate questa pagina web perché i voti – a colpi di tulle e sete preziose – saranno come sempre proposti in tempo reale. Perché Sanremo è Sanremo, ma in fatto di moda nulla è dato per scontato.

AMADEUS e FIORELLO

Si parte con due smoking eleganti e di grande effetto. Best couple ever. Si parte col botto Continuate così. VOTO: 8

GHALI

Edward Mani di Forbice “de noantri”. VOTO: 6

FRED DE PALMA

Il gilet e il pantalone può anche starci, ma la maglia tagliuzzata anche no. VOTO: 5

LA SAD

Eleganti finché non si sono girati. Però sono simpatici. E sorridono. VOTO: 6

RENGA NEK

Eleganti anche loro, con lo stesso modello di abito sartoriale ma declinato in diverse cromie. Firmati Maurizio Miri. VOTO: 8

GIORGIA

La parte sopra del look è perfetta per dirigere La Scala. La parte sotto invece è consigliata caldamente per il Berghain di Berlino. Amiamo i contrasti. Sempre. VOTO: 8

MR.RAIN

Che bella la semplicità, che veste più di mille strati di tulle. VOTO: 9

ALFA

Una T-shirt che vuole raccontare di pace e speranza. E ci speriamo tutti. VOTO: 8

DARGEN D’AMICO

Look lunare e ciabatte in coordinato con gli occhiali. Comodo sì, ma forse così è un po’ troppo. VOTO: 5/6

ROSE VILLAIN

Continua la space couture. Continua l’amore per i Jetson. VOTO: 7

IL VOLO

L’idea c’è, ma la vestibilità dei tre non funziona. Qui la semplicità non funziona. VOTO: 5

GIORGIA

L’abito è davvero straordinario, ma bocciamo sia i sandali sia le calze a rete. VOTO: 7

BNKR44

Siete pronti per la partita di football americano? Il “O famo strano” sul palco dell’Ariston non funziona. VOTO: 5

GAZZELLE

Lui invece è pronto per l’ora con il personal trainer. VOTO: 5