Sanremo 2024, le pagelle degli abiti della prima serata del Festival

SANREMO 2024 PAGELLE ABITI – Il Festival di Sanremo non è più solo il festival della canzone italiana. È diventato senza dubbio anche il festival della moda italiana e internazionale. Per le prossime serate, infatti, il palco dell’Ariston si tramuterà in una vera e propria passerella di sfilata, proprio come i catwalk più esclusivi delle capitali del fashion mondiale. I cantanti e le cantanti in gara sfoggeranno look esclusivi, eleganti, sensuali, a volte luccicanti, a volte difficili da indossare, spesso anticipando stagioni e tendenze. È questo il bello di Sanremo: l’allure di un red carpet hollywoodiano reso speciale da canzoni inedite, mixato a ospiti d’eccezione e a una sana dose di divertimento. Noi, come ogni anno, siamo pronti a giudicare i look – in tempo reale – di tutti coloro che si presenteranno sul palco più famoso d’Italia. Vi promettiamo divertimento, ironia, determinazione, schiettezza e quindi anche qualche bocciatura – con o senza sorriso. Voti sinceri, insomma, dritti all’obiettivo. Senza pietà, proprio come cantava Anna Oxa.

MARCO MENGONI

Apre lui la serata. Con un abito dai ricami luccicanti sul petto. Un po’ noioso, come il suo mini monologo iniziale. VOTO: 6/7

AMADEUS

Lo smoking di Amadeus è ormai una comfort zone per tutti. Come il cacao amaro sul tiramisù, mentre tu sei a dieta. VOTO: 6 e mezzo

CLARA

Abito couture Giorgio Armani Privé: luccicante, asimmetrico, chic. Bella come una modella in passerella. VOTO: 8

SANGIOVANNI

Completo total white di GCDS, come un angelo dai riccioli biondi e gli occhi verdi. Tocco di stile? La spilla dorata sul revers della giacca. VOTO: 7/8

FIORELLA MANNOIA

Come una sposa vestita di pizzo (con tanto di stecche a vista) che si è dimenticata le scarpe nel backstage. Peccato. VOTO: 5

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Simpatico come il suo look. A stelle. VOTO: 5

LA SAD

Volevano creare un look alla Schiaparelli (come quello della Ferragni dell’anno scorso), ma non ci sono riusciti. Le acconciature invece sono ben riuscite. Solo quelle. VOTO: 4

MARCO MENGONI (secondo look)

Si sente Lady Gaga, almeno nel look. Ed esce dalla sfera proprio come in Bad Romance. Anni e anni dopo. Da ripensare. VOTO: 5

IRAMA

L’uomo in pelle è sempre irresistibile… Minimal ma sofisticato. Forse avrei aggiunto una giacca che fa molto Ariston. VOTO: 8

GHALI

Crop top, vita altissima e cristalli all-over. E sta pure bene. Beato lui. VOTO: 7