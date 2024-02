Sanremo 2024, le date dei concerti dei Negramaro: luogo, data, dove

I Negramaro sono tra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. La band festeggia 20 anni di carriera con uno straordinario ritorno in gara al Festival. Per questo molti fan non vedono l’ora di poterli vedere dal vivo in alcuni dei concerti in programma nei prossimi mesi, che li vedranno esibirsi negli stadi. Scopriamo allora le date e dove ci saranno i prossimi concerti dei Negramaro nel 2024.

Date

Cinque date assolutamente da non perdere con la musica dei Negramaro in concerto negli stadi. Il 15 giugno allo Stadio Armando Maradona di Napoli, il 18 giugno allo Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. I biglietti per le cinque date, organizzate e prodotte da Friends&Partners e Magellano Concerti, sono disponibili su TicketOne. A sei anni dall’ultimo tour negli stadi e più di quindici dal loro primo San Siro, calcheranno per la prima volta il palco dello stadio napoletano, il Maradona.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.