Sanremo 2024, l’abito di Mahmood per la seconda serata del Festival: stilista, look, vestito

Qual è l’abito (vestito) di Mahmood per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston della città ligure? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look (vestito, scarpe, gioielli ecc) del cantante per la serata di stasera su Rai 1:

Lo stilista dell’abito di Mahmood

Qual è lo stilista di Mahmood per il Festival di Sanremo 2024? A vestire il cantante è Lisa Jarvis. La styilist ha collaborato con i magazine più prestigiosi del mondo, e con tantissimi brand di moda, ma è molto amata anche nel mondo della musica. Tra le star con cui ha collaborato, Labrinth, Jared Leto, Zara Larsson, Kali Uchis, Sam Smith e Kim Petras. Non abbiamo invece informazioni certe per quanto riguarda le singole aziende che vestono il cantante.

