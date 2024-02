Sanremo 2024, diretta LIVE quarta serata: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2024 DIRETTA LIVE – Stasera, venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

DIRETTA

Ore 02,07 – La serata cover finisce qui. Appuntamento a domani con la serata finale del Festival di Sanremo 2024

Ore 02,03 – Il presidente della regione Liguria, Toti, premia Geolier

Ore 01,57 – A vincere la serata Cover è GEOLIER con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Risultato che non piace al pubblico presente all’Ariston: fischi e urla. Prima della chiusura i quattro artisti tornano ad esibirsi sul palco dell’Ariston accolti comunque dagli applausi

Ore 01,54 – Ci siamo. Amadeus e Lorella Cuccarini leggono la classifica (top 5) della quarta serata:

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma Annalisa con La Rappresentante di Lista Ghali con Ratchopper Alfa con Roberto Vecchioni

Ore 01,48 – Fiorello torna in teatro e con Amadeus presenta i Jalisse che, dopo 27 anni, tornano all’Ariston con la loro “Fiumi di parole”

Ore 01,46 – STOP AL TELEVOTO. Tra poco conosceremo la top 5 e il vincitore della serata cover.

Ore 01,31 – 30esimo e ultimo cantante in gara: Renga e Nek cantano un medley dei loro successi. Al termine collegamento con Rai Radio Due e qualche minuto di pubblicità

Ore 01,26 – 29esima canzone in gara stasera: Fred De Palma e gli Eiffel 65 si cimentano in un medley

Ore 01,24 – Maninni ed Ermal Meta cantano “Non mi avete fatto niente”

Ore 01,05 – Il Tre e Fabrizio Moro cantano un medley di Fabrizio Moro. Subito dopo tocca a Big Mama che con Gaia, La Niña e Sissi cantano “Lady Marmelade”

Ore 00,44 – Continua la gara con Il Volo con Stef Burns che cantano “Who wants to live forever”. A seguire, dopo una pausa pubblicitaria, Diodato e Jack Savoretti cantano “Amore che vieni, amore che vai”. Poi ancora gara con La Sad e Donatella Rettore sulle note di “Lamette”

Ore 00,24 – Torna Lorella Cuccarini che con Amadeus. I due lanciano la pubblicità. Al rientro presentano i Negramaro che con Malika Ayane cantano “La canzone del sole”. A seguire salgono sul palco Emma e Bresh per cantare un “medley” di Tiziano Ferro

Ore 00,17 – Amadeus presenta Mr.Rain che con Gemelli Diversi e le Farfalle Azzurre canta “Mary”

Ore 00,15 – Viene letto da Amadeus il comunicato degli agricoltori: “Giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente. Questo non avviene da tempo. I ricavi sono abbondantemente inferiori ai costi”, alcune delle parole contenute nella nota. Amadeus: “Siamo vicini agli agricoltori”

Ore 23,59 – Dopo la pubblicità, Dargen D’Amico con la Babelnova Orchestra si cimenta in un omaggio a Ennio Morricone. A seguire Mahmood con i Tenores di Bitti canta “Come è profondo il mare”

Ore 23,44 – Si torna alla gara: Angelina Mango con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma canta “La rondine”. Subito dopo Alessandra Amoroso con Boomdabash si cimetano in un medley

Ore 23,32 – Collegamento con la Costa Smeralda dove c’è Gigi D’Agostino!

Ore 23,25 – Ospiti a Sanremo 2024 Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci che presentano il film “Volare”. Vengono poi ricordati i codici televoto:

Ore 23,20 – Ancora gara con Geolier che con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio si cimenta in un medley

Ore 23,00 – Dopo una lunga pausa pubblicitaria tocca a Clara che con Ivana Spagna canta “Il cerchio della vita”. Poi collegamento con Fiorello: “Vi abbiamo portato Beppe Vessicchio!”. Poi presenta i Jalisse. A seguire Loredana Bertè e Venerus cantano “Ragazzo mio” (piccolo imprevisto tecnico ad inizio esibizione)

Ore 22,43 – All’Ariston arriva il campione del mondo Pecco Bagnaia! “Ho la passione per la musica, ma è meglio se continuo a fare quello che faccio”. Poi presenta Ghali che con Ratchopper canta un medley dal titolo “Italiano vero”

Ore 22,35 – Undicesimo cantante in gara: i Ricchi e Poveri che con Paola e Chiara cantano “Sarà perché ti amo/Mamma Maria”

Ore 22,30 – Dopo una pausa pubblicitaria, si va al Suzuki Stage dove c’è Arisa che canta “La notte”

Ore 22,08 – Torna Lorella Cuccarini che con Amadeus presenta Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani che si cimentano in un medley. A seguire i Santi Francesi con Skin e il brano “Hallelujah”

Ore 21,55 – Tocca ai BNKR44 che con Pino D’Angiò cantano “Ma quale idea”. A seguire Irama e Riccardo Cocciante cantano “Quando finisce un amore”

Ore 21,41 – E’ il momento di Lorella Cuccarini che si cimenta in un medley di suoi successi. A sorpresa balla poi con Amadeus e… Fiorello!

Ore 21,23 – Palco ai The Kolors che con Umberto Tozzi cantano un medley. A seguire Alfa e Roberto Vecchioni cantano “Sogna, ragazzo sogna”

Ore 21,04 – Si procede spediti: palco e microfono a Rose Villain che con Gianna Nannini si cimenta in un medley. Poi Gazzelle e Fulminacci che cantano “Notte prima degli esami”

Ore 20,52 – Si parte con la gara: Amadeus chiama sul palco Sangiovanni che con Aitana si cimenta in un medley. A seguire tocca ad Annalisa che con la Rappresentante di lista e il coro Artemia canta “Sweet dreams”

Ore 20,45 – Inizia la quarta serata del Festival di Sanremo 2024! Sale sul palco Fiorello “in borghese”: “Dove è il bagno? Sono venuto solo a romperti le palle…”. Vengono poi letti i codici televoto:

Ore 19,45 – Spazio alle Cover, con gli artisti in gara che dovranno duettare con un ospite nazionale o internazionale – da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – a meno che in gara non ci siano già due o più artisti uniti in un ‘team artistico’. Possono essere scelte canzoni italiane o straniere. Le 30 cover sono votate da tutte e tre le giurie, ovvero dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre due giurie. A fine serata saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 5 posizioni e il più votato sarà decretato “vincitore della serata”. Questi i duetti in programma:

