Al termine della sua esibizione nel corso della seconda serata di Sanremo, Dargen D’Amico è tornato sulle sue parole di ieri, quando aveva lanciato un appello contro la guerra: “Nel mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo. E in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia e Dio non accettano la scena muta. Cessate il fuoco”.

Parole che erano diventate virali. Oggi Dargen ha specificato: “Non volevo essere politico. Quando ho sentito politico vicino a me mi sono preoccupato, ho fatto tante cazzate, commesso tanti peccati anche gravi ma mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero semplicemente guidato dall’amore, e dalla sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune”. Diodato, che lo ha presentato, ha commentato: “Io ti ho sentito solo umano”. E prima aveva detto: “Sono contento di presentarti, ancora di più dopo le belle parole che hai detto ieri sera e che condivido”.