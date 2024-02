Sanremo 2024, l’appello di Dargen D’Amico contro la guerra

Un appello affinché cessi la guerra in Medio Oriente: lo ha lanciato Dargen D’Amico al termine della sua esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, in onda su Rai 1 nella serata di martedì 6 febbraio.

Dopo aver cantato il brano Onda alta, infatti, il cantante ha preso la parola affermando: “Nel mar Meditettaneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo. E in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia e Dio non accettano la scena muta. Cessate il fuoco”.

Il testo della canzone portata in gara dall’autore di Dove si balla parla di migranti e di tutti coloro che spesso scappano proprio dalla guerra.

L’appello contro la guerra in Medio Oriente è stato particolarmente apprezzato sui social con il cantante che ha raccolto elogi da numerosi utenti.