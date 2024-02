Sanremo 2024, conferenza stampa 10 febbraio in diretta LIVE

Oggi, sabato 10 febbraio 2024, intorno alle ore 11,30 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si terrà la conferenza stampa della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Saranno ovviamente presenti il conduttore e direttore artistico Amadeus e i vertici Rai. Noi di TPI la seguiremo LIVE con una diretta testuale.

DIRETTA

Ore 13.55 – La conferenza stampa termina qua.

Ore 13.35 – Amadeus: “Avrei voluto a Sanremo Mannarino” – Viene chiesto ad Amadeus chi avrebbe voluto in questi anni a Sanremo e non ha avuto. Risposta: “Mannarino. Ci ho provato una volta, ma lui era in Brasile e non se ne è fatto niente”.

Ore 13.25 – Amadeus, no a una sesta conduzione – Amadeus: “Condurre il Festival anche l’anno prossimo? No, ho già risposto su questo”.

Ore 13.15 – Amadeus: “Ingiusti i fischi a Geolier” – Amadeus: “I fischi a Geolier? Li ho trovati ingiusti verso un ragazzo di 20 anni. Per lui è stata una serata che non dimenticherà mai. Ha fatto il suo mestiere: portare la sua musica. E va rispettato il pensiero di chi lo vota. Ma è un ragazzo forte”.

Ore 13.05 – Ecco la scaletta delle esibizioni – Amadeus annuncia l’ordine delle esibizioni di questa sera: 1) Renga e Nek, 2) Big Mama, 3) Gazelle, 4) Dargen D’Amico, 5) Il Volo, 6) Loredana Berté, 7) Negramaro, 8) Mahmood, 9) Santi francesi, 10) Diodato, 11) Fiorella Mannoia, 12) Alessandra Amoroso, 13) Alfa, 14) Irama, 15) Ghali, 16) Annalisa, 17) Angelina Mango, 18) Geolier, 19) Emma, 20) il Tre, 21) Ricchi e Poveri, 22) The Kolors, 23) Maninni, 24) La Sad, 25) Mr Rain, 26) Fred De Palma, 27) Sangiovanni, 28) Clara, 29) Bnkr44, 30) Rose Villain.

Ore 12.55 – Fiorello: “Se i risultati sono questi, ok il Ballo del Qua Qua” – Parla Fiorello: “Sono molto contento. Stasera ci divertiremo. Per me è una serata molto importante perché per la prima volta avrò in platea mia moglie e le mie figlie. Cercherò di dare il massimo, senza esagerare, perché la serata è lunga e mi devo contenere”. Poi una battuta: “Sono impressionato dagli Ascolti. Se il risultato è questo, il Ballo del Qua Qua lo faccio sempre”.

Ore 12.45 – Siparietto sul caso John Travolta – Fiorello chiede a Bolle: “Hai delle sneakers?”. Risata. E Amadeus: “Ormai appena arriva un ospite gli guardiamo le scarpe”.

Ore 12.40 – Bolle: “Ieri sera ero a Londra, ma non potevo dire no a Sanremo” – Parla Roberto Bolle: “È una grandissima emozione tornare al Festival. Quando Ama mi ha chiamato ho detto immediatamente sì. Anche se c’è un piccolo problema: ieri sera ho avuto uno spettacolo per me molto alla Royal House di Londra. Sono arrivato a Sanremo da pochissimo, ho dormito nulla e oggi ho le prove. Ma non potevo dire no. Questo è il luogo da non mancare per portare la danza a tutti. Voglio anche comunicare che il 29 aprile ci sarà una serata di danza su Rai 1. Stasera porterò sul palco un brano iconico della danza del Novecento”. Quale? “Non posso svelarlo”.

Ore 12.30 – Vertici Rai entusiasti per il record di ascolti di ieri – Viene letta una dichiarazione dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e del presidente Giampaolo Rossi: “È un festival che entra nella storia della televisione, una delle migliori pagine di sempre della tv italiana, capace di esprimere il più alto livello artistico italiano”. Insomma, vertici Rai entusiasti dopo il record di ascolti di ieri sera [Qui tutti i dettagli]..

Ore 12.25 – Eccoci. La conferenza stampa pre-finale sta iniziando. Presenti anche Fiorello e Roberto Bolle, che saranno sul palco questa sera al fianco di Amadeus.

Ore 12.15 – La Rai si è collegata con la sala stampa, segno che la conferenza sta per iniziare. Ma ancora si attende l’arrivo di Amadeus e dei vertici Rai. Ieri grande successo per la serata delle cover: Sanremo ha totalizzato 11.893.000 spettatori, pari al 67.8% di share. Si tratta dello share più alto mai rilevato per una quarta serata del Festival

Ore 12 – La conferenza stampa sta per iniziare. Ancora qualche minuto di attesa.

Ore 11 – Manca poco all’inizio della conferenza stampa di oggi del Festival di Sanremo 2024. Seguitela con noi!

Conduttori

Il Festival di Sanremo 2024 sarà condotto, ancora una volta, da Amadeus. Al suo fianco cinque co-conduttori – co-conduttrici. Nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, nella seconda sera Giorgia, nella terza Teresa Mannino e nella quarta Lorella Cuccarini e infine, nella serata finale, Fiorello. Ricapitolando:

Martedì 6 febbraio 2024: Marco Mengoni

Mercoledì 7 febbraio 2024: Giorgia

Giovedì 8 febbraio 2024: Teresa Mannino

Venerdì 9 febbraio 2024: Lorella Cuccarini

Sabato 10 febbraio 2024: Fiorello

