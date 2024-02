Sanremo 2024, chi è il fidanzato di Clara: la vita privata

Chi è il fidanzato di Clara, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Qual è la vita privata? La cantante e attrice è già nota al grande pubblico per aver preso parte a Mare Fuori, dove ha interpretato la cinica ed egocentrica trapper Crazy J. Il debutto di Clara nel mondo della musica risale al 2020, nel bel mezzo della pandemia. Ha ottenuto grande successo in particolare con Origami all’alba, pezzo di Mare Fuori scritto da Matteo Paolillo e Lolloflow. Clara ha ottenuto la vittoria nella finale di Sanremo Giovani 2023, conquistandosi un posto al Festival di Sanremo 2024. Il suo vero nome è Clara Soccini.

Sulla sua vita privata è molto riservata. Il suo profilo Instagram ha oltre 240mila follower ed è dedicato perlopiù alla sua carriera musicale. In passato alcuni giornali di gossip avevano associato la giovane cantante all’ex stella di Amici Sangiovanni. I due artisti hanno però smentito ogni voce di flirt. Classe 1999, di Varese, la giovane artista non ha mai reso pubbliche informazioni riguardanti un fidanzato o una storia romantica. Non sappiamo quindi se al momento ha un fidanzato o una relazione.