A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024: l’orario su Rai 1

A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024 in onda stasera, 10 febbraio, su Rai 1? Come da tradizione, le serate del Festival sono piuttosto lunghe, in particolare quest’anno in cui ci saranno bene 30 cantanti in gara. Dobbiamo quindi prepararci a fare le ore piccole con Amadeus e gli ospiti di questa 74esima edizione. Nella serata finale di oggi si esibiranno tutti i cantanti e non mancheranno i grandi ospiti.

Sull’orario in cui finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024 circolano diversi rumors. Secondo i ben informati si dovrebbe provare a chiudere intorno alle ore 2. Di certo, però, essendo una diretta, potrebbero esserci imprevisti e ritardi che causerebbero uno slittamento in avanti dell’orario di chiusura.

Cantanti

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2024 è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus a dicembre scorso. Anche quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti” ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2024 è spettacolare e trasversale. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2024:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.