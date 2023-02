Sanremo 2023, Rosa Chemical è gay o etero? Il cantante parla del suo orientamento sessuale

Rosa Chemical è gay? Una domanda che molti italiani si stanno ponendo vedendo il Festival di Sanremo 2023, dove Rosa Chemical è uno dei cantanti in gara, con il brano Made in Italy. Si tratta di un artista che fa dell’inclusività e della lotta alle etichette una delle sue principali caratteristiche. Gender fluid, la sua presenza alla 73esima edizione del Festival ha fatto discutere la politica, con l’intervento di una parlamentare di Fratelli d’Italia che è diventato virale, e in cui parlava di “ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida”, attaccando la Rai e Amadeus.

Possiamo dire che Rosa Chemical non è gay, è etero, o per meglio dire ha un orientamento sessuale fluido, e non esclude esperienze sia con donne che con uomini. Si definisce genderless, ovvero libero dai pregiudizi e libero di indossare ciò che vuole, quando vuole. Lo abbiamo visto d’altronde dai suoi look a Sanremo 2023.

Di base Rosa Chemical è etero, ma in rete sono presenti diversi scatti in cui bacia ragazzi, come Tananai. D’altronde è un grande artista. Possiamo quindi dire che non ama le etichette o farsi collocare in un genere preciso, come molti ragazzi della sua età. Manuel Franco Rocati (questo il suo vero nome) lotta contro i pregiudizi, è per l’amore libero, combatte la mascolinità tossica.

“Sono aperto a rapporti eterosessuali, omosessuali, transessuali. Se eccita e c’è consensualità per me va bene. Sono perverso della perversione”, ha dichiarato Rosa Chemical. Oggi il cantante di Sanremo 2023 è fidanzato e vive una relazione aperta, come confessato a Sanremo: “Sono fidanzato ma vivo in una relazione aperta”. “Made in Italy è un messaggio d’amore, di uguaglianza e di libertà”, ha aggiunto parlando della sua canzone in gara al Festival.

Il suo fatto di essere molto libero e aperto mentalmente è dato anche dal fatto che Rosa Chemical ha un profilo su Onlyfans, dove nel tempo ha condiviso per i suoi abbonati foto e immagini di nudo. “Il mio modo di vestirmi nasce da una voglia di esternare quello che ho dentro. Mia mamma mi ha sempre lasciato fare quello che volevo. Non mi piace etichettarmi, sono tutto, sono niente, sono il sesso italiano. Io e Achille Lauro mandiamo un messaggio molto simile, che è quello di libertà di espressione, però siamo molto diversi. Nella musica, nel linguaggio, nell’estetica. Non mi sono mai ispirato a Renato Zero”, ha aggiunto. Il 25enne aveva partecipato a Sanremo già lo scorso anno come ospite di Tananai nella serata delle Cover. Rosa Chemical ha dichiarato di essere un amante dei porno e di aver fatto sesso a tre sia con uomini che con donne.