Sanremo 2023, la storia d’amore tra Ornella Vanoni e Gino Paoli: i due cantanti stavano insieme

Tra i super ospiti della finale del Festival di Sanremo 2023 di oggi, 11 febbraio, ci saranno Ornella Vanoni e Gino Paoli. Due big che hanno fatto la storia della musica italiana e che si esibiranno durante la finale di questa 73esima edizione. Non tutti forse sanno che Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno avuto una relazione. Una storia d’amore durata anni e per lungo tempo clandestina, perché il cantante genovese era sposato con Anna Fabbri. Dal 1960 (anno del loro incontro) nasce e si rafforza il loro sodalizio artistico grazie alla scrittura di brani da parte di Gino Paoli destinati a Ornella.

“Devo dire che mi sono innamorata di Gino Paoli quando non era ricco”, ha raccontato Ornella Vanoni in un’intervista. “Come fai a essere innamorata di un uomo così cesso?”, le disse la madre. Paoli la omaggiò con uno dei suoi maggiori successi, Senza fine. Dopo qualche anno, la moglie Anna chiese a Ornella di farsi da parte, e così – nel 1960 – la cantante sposò l’impresario teatrale Lucio Ardenzi. “Volevo ancora bene a Gino”, si legge nella sua autobiografia, “lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”.

Il cantautore scrisse per Ornella altri brani tra cui Anche se, Che cosa c’è e Gli innamorati sono sempre soli. Come detto nel 1960 Vanoni sposò l’imprenditore teatrale Lucio Ardenzi da cui ebbe un figlio, Cristiano. Ma il loro matrimonio finì poco tempo dopo. Nel marzo 2018, ospite al Maurizio Costanzo, Ornella Vanoni ha confessato di aver perso un figlio di Gino Paoli a causa di un aborto.

Dopo la fine del loro amore, il rapporto di amicizia tra Paoli e Vanoni fu comunque molto intenso, trasformandosi anche in un sodalizio artistico. nel 1985 Gino Paoli e Ornella Vanoni organizzarono una tournée di grande successo, e l’evento diventò un doppio disco, Insieme. Nel 2004 incisero l’album di inediti Ti ricordi? No non mi ricordo, che ottenne il disco di platino per le vendite. L’anno successivo iniziarono, a vent’anni dal precedente, un altro tour di successo da cui verranno estratti un doppio CD e un DVD.