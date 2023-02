Sanremo 2023, Gianluca Grignani e il messaggio per l’Ucraina stampato sulla camicia: “No War”

Sanremo 2023, Gianluca Grignani mostra messaggio No War sulla camicia

No War, no alla guerra: il messaggio pacifista arriva anche al Festival di Sanremo 2023 e a portarlo è Gianluca Grignani che ha mostrato la frase stampata sulla parte posteriore della sua camicia.

Il cantante, che ha dovuto ripetere la sua esibizione dopo un problema tecnico, ha mostrato il messaggio volto a chiedere la fine della guerra in Ucraina al termine della sua performance.

“Sono diventato grande e ho imparato come si fa. A 20 anni non avrei saputo farlo” ha dichiarato Gianluca Grignani interrompendo la prima esibizione.

Una volta ripetuta la performance, poi, il cantante verso la fine del brano si è tolto la camicia e, salendo la scalinata dell’Ariston, ha dato le spalle al pubblico per mostrare il suo messaggio stampato sulla camicia.

Streaming e tv

Abbiamo parlato dell’esibizione di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la kermesse canora in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,50 circa) su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, 101 di Sky). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.