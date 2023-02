Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha un problema d’audio e si interrompe

Non riusciva a sentire più la sua voce e ha chiesto di interrompere la sua esibizione, per ricantare d’accapo. Gianluca Grignani nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023 è stato protagonista di un inconveniente tecnico, mentre portava sul palco dell’Ariston la sua Quando ti manca il fiato. Non riuscendo a sentire bene la sua voce, ha deciso di fermare la performance.

Il pensiero ovviamente è andato subito a quanto accaduto due sere fa con Blanco, che per un problema simile decise di spaccare tutte le rose che facevano da scenografia, ricevendo i sonori fischi della platea. Grignani ha commentato: “Sono diventato grande e ho imparato come si fa. A 20 anni non avrei saputo farlo”, con un chiaro riferimento all’artista di Brividi. Amadeus è salito sul palco e dopo poco Grignani ha nuovamente eseguito la sua canzone, questa volta senza intoppi. Il cantante ha indossato una camicia con la scritta No war.