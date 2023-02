Sanremo 2023, Fdi contro la Rai per lo show di Fedez e gli Articolo 31

Fdi va all’attacco della Rai per lo show di Fedez e degli Articolo 31 durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Verità, infatti, la Rai era a conoscenza dell’esibizione di Fedez sulla Costa Smeralda, in scena nella seconda serata della kermesse musicale, durante la quale il rapper ha strappato la foto del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e attaccato la ministra della Famiglia Roccella.

Una performance della quale Fedez si è assunto “la piena responsabilità” e da quale la Rai, e in particolar modo il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, si è dissociato.

L’indiscrezione de La Verità, però, ha scaturito la reazione di Fratelli d’Italia che, attraverso le parole del capogruppo alla Camera Tommaso Foti, ha tuonato: “In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Verità, il suo ‘show’ sarebbe infatti stato provato prima della ufficiale messa in onda”.

“Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non smentiti, dovranno necessariamente portare ad un immediato chiarimento. Allo stato, emerge che il palco dell’Ariston si è trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale” conclude Foti.

“La Rai conosceva il contenuto dello show di Fedez, andato in scena sul palco di Sanremo, ma non ha fatto nulla per evitarlo. Questo emergerebbe dalle ricostruzioni pubblicate oggi su La Verità. Se questo fosse confermato, ci sarebbero gli estremi perché i vertici dell’azienda radiotelevisiva italiana lasciassero subito i loro incarichi” ha aggiunto il presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan.

“È dunque necessario – ha aggiunto – che gli stessi vertici diano conto delle dinamiche dei fatti e che, in caso di responsabilità, traggano le conseguenze con le loro dimissioni. A chi dirige un ente pubblico così importante non può sfuggire la rilevanza di attacchi personali a esponenti politici, per di più, a due giorni da un voto che coinvolge un quarto degli elettori italiani”.

Ma a tenere banco è anche il messaggio pro-cannabis lanciato nel corso della serata dei duetti sempre dallo stesso Fedez e dagli Articolo 31, i quali, durante il brano Ohi Maria, in cui si parla per l’appunto della marijuana, hanno urlato dal palco dell’Ariston: “Giorgia, legalizzala”.

gli articolo 31 e fedez 12 ore prima dell’arresto… #sanremo23 #Sanremo2023 pic.twitter.com/nqvh4ukyAa — sof💐 is done with life🧶 (@xhalamett) February 10, 2023

“Non legalizzeremo mai la cannabis” ha replicato Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga”.