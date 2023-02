Sanremo 2023, Fedez e gli Articolo 31: “Giorgia, legalizzala”

Fedez e gli Articolo 31 lanciano un appello pro-cannabis dal palco dell’Ariston: durante la loro esibizione al Festival di Sanremo 2023, infatti, il trio ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a legalizzare marjiuana.

Fedez e gli Articolo 31 si sono esibiti nella quarta serata della kermesse, quella dedicata ai duetti, in cui hanno proposto un medley dei successi degli Articolo 31, il duo formato da J-Ax e Dj Jad.

Durante il brano Ohi Maria, in cui si parla per l’appunto della marijuana, Fedez e gli Articolo 31 hanno urlato dal palco di Sanremo: “Giorgia, legalizzala”.

“Fedez vuole essere cacciato dalla Rai” ha ironizzato qualcuno su Twitter in riferimento alla discussa esibizione del rapper nella seconda serata della kermesse durante la quale ha strappato la foto di Galeazzo Bignami viceministro alle Infrastrutture, in cui era ritratto in divisa da nazista.

Prima dell’esibizione di stasera, Fedez era tornato sull’argomento dichiarando sui social: “Nella canzone sulla nave facciamo i seri, non ho detto nulla di falso. Dispiace che il direttore di Rai 1 ha detto che ho fatto un gesto violento strappando la foto – ha continuato Fedez – Dispiace che si sia dissociato. Credo che noi tutti dovremmo strappare le foto di un viceministro vestito da nazista”.

L’ho fatto in età adulta e con consapevolezza. Non sono per niente pentito di ciò che ho fatto. Non me ne frega un cazzo di chi mi insulta. Volevo dire delle cose e le ho dette” ha concluso il rapper.